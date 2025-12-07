Murió Tom Hicks, ex dueño de Cablevisión y del Liverpool (y algo para Verón)

Hicks & Haas ganó éxito y fortuna con la transformadora fusión de Dr Pepper y 7UP.

Luego ellos compraron la empresa británica de cereales Weetabix, pero más tarde descubrieron el potente y dinámico negocio vinculado a la TV por cable, la convergencia y la multimedia.

los bush George W. Bush fue presidente de los Dallas Rangers designado por Tom Hicks. Aquí lo observa su padre, George HW Bush.

En la Argentina

En la Argentina, los de HMTF se interesaron por Argentina Televisora Color (ATC), en sociedad con grupo venezolano Cisneros.

Pero luego, con el nombre BGS Group -con Julio Gutiérrez como CEO-, compraron por US$ 700 millones el 32,9% del CEI, que a su vez era dueño del 33,3% de Cablevisión. En Brasil formaron TV Cidade y ganaron la licitación por el servicio televisión privada en Salvador (Bahia). Y estudiaban los mercados de Colombia, México y Chile.

Ya habían gastado US$ 100 millones en adquisición de empresas de publicidad en vía pública -Meca, Julius y Giganto Urbana- y perdieron en la recta final la contienda por Molinos Río de la Plata (ex Bunge y Born).

Ingresar a CEI era acceder a Cablevisión, Torneos y Competencias, Telefe, Editorial Atlantida, etc.

Esta adquisición terminaría en un gran choque con Liberty Media en general; y en particular con Raúl Moneta / Banco República en Cablevisión.

El deporte

Hicks fue propietario simultáneo de equipos de la NHL, la Major League Baseball y la Premier League: Dallas Stars, Texas Rangers y Liverpool FC.

Hicks fue dueño de los Rangers, de Texas de 1998 a 2010: 3 títulos de la Conferencia Oeste y 1 aparición en la Serie Mundial. Esto fue muy importante desde lo político porque fue trampolín para el directivo George W. Bush hacia la Gobernación de Texas y más tarde la Casa Blanca, tal como su padre.

También controló los Dallas Stars -de la NHL (National Hockey League, de 1995 a 2011-, ganando la Copa Stanley en 1999.

tom-hicks Tom Hicks.

Liverpool FC

HMTF también ingresó al fútbol profesional: una asociación con los clubes Cruzeiro y Corinthians terminó en disputas financieras y legales.

Pero el gran golpe en el fútbol ocurrió en 2007, cuando adquirió una participación del 50% en Liverpool FC, de la que era copropietario junto a George Gillett.

El club fue vendido a New England Sports Ventures (NESV, que posteriormente se convertiría en Fenway Sports Group) en octubre de 2010, tras afrontar dificultades financieras. Ambos no lograron ninguna victoria para el Liverpool durante sus 3 años y medio en el club. Los simpatizantes exigieron su salida del club.

Hicks le dijo a Sky Sports después de la venta del club que había sufrido una "estafa épica".

También aceptó que "algo falló en mi capacidad para comunicarme con la afición. Me entristece".

En aquella entrevista explicó que su fracaso fue su elección de socio.

"Cometí algunos errores, hice cosas muy buenas, pero el mayor problema fue que elegí al socio equivocado. Debería haberlo pensado mejor; conocía a George Gillett de negocios anteriores que habíamos hecho juntos, donde mi firma poseía el 85% y la suya el 15%, y era imposible tratar con él. Entonces, ¿por qué iba a hacer un trato al 50% con él? ¡Qué vergüenza!

Fue muy frustrante porque George tenía problemas financieros personales y otros asuntos pendientes, y simplemente no veía las cosas como a mí me hubiera gustado. Por lo tanto, en un acuerdo 50/50, hay que estar de acuerdo o se asume una postura negativa. Por ejemplo, quise deshacerme de Rick Parry [director ejecutivo] desde el principio, y George lo protegió durante demasiado tiempo. Creo que perdimos mucho impulso entonces.

Teníamos muchas opciones, pero claramente querían que nos fuéramos porque la afición también lo quería. Me costó US$ 200 millones, así que fue una lección cara. Esa parte fue dolorosa, pero lo que realmente me costó fue la oportunidad de tener el potencial, que sabía que era inherente. Si nos fijamos en la capitalización bursátil del Manchester United hoy, supera los US$ 3.000 millones, y todo eso está impulsado por los mercados mediáticos globales y la fortaleza de la Premier League. Podía prever que eso pasaría. Sabía que el Liverpool también valdría US$ 3.000 millones, y mi mitad era mucho dinero que perder.

Supe que George fue un error después de los primeros meses. De hecho, acordamos separarnos, pero cada vez que intentaba conseguir el dinero para comprarlo, algo sucedía, y él también intentaba hacerme lo mismo. Fue una pésima colaboración. Viajé por todo Oriente Medio hablando con mucha gente. El Liverpool tiene un apoyo enorme, sobre todo en Oriente Medio, y en varias ocasiones pensé que tenía un nuevo socio muy fuerte que podría ayudarnos a ejecutar el plan."

Foster Gillett es hijo de George Gillett, e intentó continuar con el legado familiar: fracaso tras fracaso, Olympique de Lyon (Francia), Rampla Juniors (Uruguay), y Estudiantes de La Plata (Argentina).

Difícil conocer qué le vio descubrió Juan Sebastian Verón. Fue un fracaso total, previsible, por cierto.

skysports-tom-hicks-george_4854623.jpg Tom Hicks (derecha) y George Gillett.

Final

Le sobreviven su esposa Cinda Cree Hicks, con quien estuvo casado durante 35 años, y sus 6 hijos: Thomas Ollis Hicks Jr., Mack Hardin Hicks, John Alexander Hicks, Robert Bradley Hicks, William Cree Hicks y Catherine Forgrave Hicks.

Un comunicado de prensa de Hicks Holdings LLC dijo que Hicks murió pacíficamente rodeado de su familia en Dallas.

Una declaración de la familia: “De todo lo que logró en su notable vida, el título más preciado de Tom Hicks fue 'Papá'. A pesar de las dificultades que enfrentó en la vida, su generosidad y amor por su familia fueron constantes. Sigue siendo un guía para nuestra familia, y nos sentimos profundamente honrados de seguir expandiendo su legado. Aunque estamos devastados por esta pérdida, estamos profundamente agradecidos de haber sido sus hijos."

---------------------

+ Info en Golazo24