Indignación con Deportivo Riestra: Las bromas de Spreen y el "marketing" del 'Ogro' Fabbiani

Deportivo Riestra continúa generando más polémicas a raíz de un picante posteo de Spreen y el "marketing" de Cristián 'Ogro' Fabbiani.

La defensa de Cristián ‘Ogro’ Fabbiani por la inclusión de Spreen

Ante toda esta polémica, el técnico de Deportivo Riestra, Cristián Fabbiani, reveló los detalles del polémico debut del streamer, Iván Buhajeruk, más conocido como Spreen, ante Vélez y aseguró que “fue por única vez” y que “no volverá a jugar”.

En diálogo con Radio La Red, el entrenador del elenco albinegro contó la conversación que mantuvo con el DT del Fortín acerca de la inclusión del influencer en el duelo, que terminó en empate 1-1, válido por la vigésimo segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

“Lo de Spreen fue por única vez, no volverá a jugar. En la semana lo llamé a Quinteros para avisarle. Le comenté que el chico iba a jugar y que no era una falta de respeto a Vélez”, sostuvo.

Más adelante, el “Ogro” Fabbiani también dialogó con TyC Sports y explicó en mayor profundidad el trasfondo de la decisión de que el creador de contenido salte como titular al terreno de juego del estadio Guillermo Laza.

“Queríamos ganar el saque y cortamos rápido. A Riestra le sirve un montó el marketing con Spreen”, exclamó. Y continuó: “Quinteros me pidió que Spreen juegue media hora”.

A su vez, manifestó el pedido que le hizo Riestra al ex delantero con paso por River. “El club me pidió que juegue con cuatro cambios. Sabía que iba a perder un cambio, pero trabajé durante la semana para no sufrirlo. Estoy feliz porque le sacamos un punto al líder de la liga jugándole de igual a igual”, aseveró.

Fabbiani, cómo se dio la decisión de poner a Spreen de titular y la charla previa con Quinteros: "GUSTAVO ME DECÍA 'CÓMO LO VAS A SACAR TAN RÁPIDO, DEJALO MEDIA HORA'"



El entrenador de Riestra dialogó con TyC Sports, aseguró que no quiso "faltarle el respeto" a alguien y… pic.twitter.com/dqzdEF6EHI — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2024

Su opinión tras los dichos de Braian Romero

Por último, Fabbiani hizo referencia a los dichos por el atacante de Vélez Braian Romero, que aseguró que lo sucedido fue “una falta de respeto”.

“Con Braian tenemos una relación muy linda. Yo respeto su opinión y no tengo por qué contradecirlo, pero esto es marketing”, concluyó.

El contundente análisis de Brian Romero sobre Spreen

Algunos lo tomaron como un hecho desafortunado por parte del Malevo y otros lo adjudicaron al marketing. En esta línea, Braian Romero no se guardó nada y fue contundente: “Fue una falta de respeto al fútbol y un mensaje erróneo para la sociedad, no hay que confundirse”.

“Hoy me tocó ir a ver en la Villa Olímpica un selectivo de chicos que venían de las provincias, que venían a probarse a Vélez y se iban frustrados porque no llegaban. Ese es el fútbol: intentar hasta lo último, dejar a tu familia, viajar diez horas”, agregó.

Además, insistió con la idea y les habló a los jóvenes: “Desde mi lugar decirles que ese no es el camino, y que sigan intentando, que el fútbol es eso: intentar, fracasar, intentar, fracasar, fracasar, intentar y seguir intentando. Hoy mostramos un mensaje equivocado a los chicos que vienen de abajo”.

Demoledor expediente contra Deportivo Riestra por Spreen: “Ilegal e inmoral”

La AFA abrió un expediente este martes (12/11) contra Deportivo Riestra por la inclusión del streamer Spreen en el partido frente a Vélez.

La Asociación del Fútbol Argentina (AFA) anunció en la mañana de este martes (12/11) que abrió un expediente contra Deportivo Riestra por la inclusión del streamer Spreen en el partido que igualó con Vélez 1-1 que correspondió a la vigésimo segunda fecha del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2024.

El youtuber, que apenas disputó un minuto del juego y fue sustituido, generó un sin fin críticas por su estreno en la máxima categoría, pero esto no quedó allí, ya que el ente que regula el fútbol argentino decidió ir por más.

Los argumentos de la AFA para investigar la inclusión de Spreen

Ante esta polémica, la Dirección General de AFA le pidió al Tribunal de Ética que abra un expediente para advertir “conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del fútbol argentino particularmente cuando se trate de un comportamiento ilegal, inmoral, o carente de principios éticos”.

Tras la apertura del expediente, Riestra deberá aportar pruebas y la documentación que el propio Tribunal le solicite para llegar a esclarecer si con su conducta, incurrió en alguna de las faltas mencionadas.

El comunicado de AFA sobre la investigación por el debut de Spreen

“La presentación realizada por la Dirección General de AFA en virtud de la inscripción, habilitación y participación del Sr. Iván Raúl Buhajeruk en el primer equipo del Club Deportivo Riestra.

CONSIDERANDO. Que es facultad del Tribunal de Ética realizar las investigaciones que correspondan en todas aquellas conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del fútbol argentino particularmente cuando se trate de un comportamiento ilegal, inmoral, o carente de principios éticos, que corresponda a lo estipulado en el Art. 2 del Código de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino.

Que ‘prima facie’ la inclusión del citado al primer equipo podría encuadrar en una o más de las acciones del Código de Ética aplicable y considerando la presentación realizada y las investigaciones preliminares realizadas.

SE RESUELVE: Realizar apertura del expediente y solicitar la intervención del órgano de instrucción de este Tribunal a los efectos que corresponda”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1856168981066813566&partner=&hide_thread=false #ALERTA | Por pedido de la Dirección General de #AFA, el Tribunal de Ética investigará a Riestra por la inclusión del streamer #Spreen



El Tribunal ya abrió un expediente por advertir "conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del fútbol argentino… pic.twitter.com/GhAdAHDUQ1 — doble amarilla (@okdobleamarilla) November 12, 2024

Qué dice el artículo 2 del Código de Ética de la AFA

El artículo 2 del Código de Ética dice para Intermediarios y otras partes relacionadas con estos: Persona física o jurídica que, a cambio de una remuneración o gratuitamente, actúa como representante de jugadores y clubes con miras a negociar un contrato de trabajo entre el club y jugador; o cerrar un acuerdo de transferencia entre dos clubes, prestando un servicio, asesoramiento o si se trata de colocación de empleo u otros.

El presente código se aplicará a jugadores, empleados; intermediarios; entidades legales; oficiales; oficiales de partido y otras personas y/o partes relacionados con estos que pertenezcan o se encuentren sujetos a la AFA y/o sus clubes afiliados directa o indirectamente.

Deportivo Riestra, la vergüenza del fútbol argentino

Deportivo Riestra pasó de lo bizarro a lo vergonzoso con lo que hizo esta tarde en el partido con Vélez por la fecha 22 de la Liga Profesional 2024. El conjunto dirigido por Cristián “Ogro” Fabbiani hizo jugar a al streamer “Spreen” (Iván Buhajeruk), no solo debutó sin ser jugador, salió de titular y estuvo 78 segundos hasta que fue reemplazado, no tocó una pelota.

Deportivo Riestra: Del marketing a la vergüenza

Riestra es noticia por lo acontecido en el partido por la 22º fecha ante Vélez Sarsfield. Allí hizo debutar (y se retiró también) a un streamer santafecino (Spreen) en el equipo dirigido por el “Ogro” Fabbiani. El joven de 24 años fue parte de los titulares y estuvo en cancha 1 minuto y 18 segundos, cabe destacar que no tocó una pelota, algo obvio ya que lo suyo no es el fútbol. Esto se convirtió en el acto más vergonzoso del fútbol argentino.

Deportivo Riestra no solo está jugando gratis en Primera División sino que se burló de todo el fútbol argentino. Por un lado porque se eliminaron los descensos entonces tiene vía libre para este tipo de payasadas, por el otro, llegó a la máxima categoría del fútbol argentino con la ayuda del señor Claudio Tapia, y su club de amigos ayudados para ascender, no solo Riestra, Instituto también fue ayudado.

A “La Gloria” luego de no poder alcanzar a Belgrano le dieron el ascenso por el reducido. Claro ejemplo de eso fue la final con Estudiantes de Buenos Aires donde el empate del equipo cordobés fue con un offside de tres metros. Esto fue gracias a la amistad Tapia-Cavagliatto, y bueno, el broche de oro lo puso Barracas Central, que no hacen falta palabras para describir lo de ese equipo, el de “Chiqui” Tapia.

Este es el nefasto futbol argentino en el que hay 30 equipos en Primera División, ascienden los equipos a dedo, se mantienen también con ayuda de los árbitros, etc., etc. Pero todo eso tiene un costo, y a pesar que algunos se escuden en el “somos campeones del mundo”, la realidad es que a nivel clubes ya ni competimos con los brasileros, y todo suma, este tipo de acciones de meter a un “payaso” a jugar en lugar de un pibe que viene de las inferiores, muchas veces de las provincias, haciendo un esfuerzo enorme, suma, suma para que el fútbol argentino sea cada vez más decadente y nefasto.

Ahora cuando todo se vaya por la borda (para no usar otra palabra) no se pregunten señoras y señores porque fue, fue por este tipo de payasadas, y por lo que se permite en el fútbol argentino. Riestra se le rio en la cara a todo el mundo, a los clubes, a los pibes de las inferiores, a los hinchas, al futbol en general, porque en el resto del mundo hablaran de la payasada que hicieron en el futbol argentino, el “futbol de los más vivos del mundo”.

