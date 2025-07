El hermano de Milton Delgado se la pudrió a Juan Román Riquelme

El conjunto de Miguel Ángel Russo sigue sin ganar en el Torneo Clausura: son dos empates en misma cantidad de encuentros disputados para un equipo que no encuentra la manera de jugar bien al fútbol ("jugar bien" no es lo mismo que jugar lindo, vale la aclaración) y mucho menos, los resultados. Fue igualdad 1-1 ante Argentinos Juniors en el debut y 0-0 vs. Unión de Santa Fe por la segunda fecha.