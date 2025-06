Boca espera 'ayudín' del Bayern Munich pero ¿qué necesita para pasar a 8avos?

BOCAESPERAAYUDINDELBAYERNMUNICHPEROQUENECESITAPARAPASARA8AVOSFOTO1.jpg Boca busca los octavos de final de la Copa Mundial de Clubes Estados Unidos 2025 pero deberá golear a Auckland City y espera una ayuda del Bayern Munich.

Bayern Munich le puede dar una ‘ayudita’ a Boca

Consumado el triunfo ante Boca y de llenar de elogios a la hinchada, Vincent Kompany, entrenador del conjunto alemán, avisó que para esta última fecha no modificaría el once: “No me gusta la palabra rotación. La prioridad es ganar el grupo”.