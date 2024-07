Antes del clásico, desastre de Rosario Central, y NOB tuvo a San Macagno

En concreto no cambiaron nada y fue derrota.

Embed ¡HURACÁN ES LÍDER DE LA LIGA!



Con este gol de Mazzantti, derrotó 0-1 a Rosario Central.



Llegó a 18 puntos en el torneo y acumula trece partidos sin perder.pic.twitter.com/pgR1ruE60v — VarskySports (@VarskySports) July 28, 2024

Empate

NOB empató 1 a 1 en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo, que sigue sin ganar. El partido fue entre regular y pobre. NOB podría haber ganado porque estaba 0-1 desde el gol del 'Colo' Ramírez a los 5' -gran jugada de Armando Méndez y pase a Ramírez, que la empujó entrando por el 2do. palo- y el local corría con nervios. Lo empató a los 79'.

Sebastián Méndez, el DT: “El 1er. tiempo fue bueno, creamos situaciones, jugamos bien mientras que San Lorenzo jugó con mucho empuje, muchas pelotas paradas, pero en línea general hicimos un buen primer tiempo y en el final el resultado fue justo. Nosotros vinimos a ganar. Me voy conforme porque el equipo se brindó en todo momento".

Embed Una pinturita el enganche de Armando Méndez y Colo Ramírez pone el 1 a 0 para @Newells pic.twitter.com/D06pTBFU0F — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) July 27, 2024

También: “Siento que tenemos que tener más continuidad en el juego. Son todas cuestiones que tenemos que seguir mejorando y trabajando”.

Ramiro Macagno estaba enojado por el gol que recibió: “Estoy un poco caliente y tengo mucha bronca porque no pude reaccionar, la pelota no la veo nunca y me sorprendió, me pasó cerca, salió muy rápido. Como había arrancado el partido, los primeros minutos éramos justos ganadores y el dominio era nuestro. Después nos faltó otra vez mantener el juego, la presión o intentar un poco más y San Lorenzo se nos vino con todo, tiró muchos centros y en la última empató. Fue una jugada desafortunada”.

Con respecto a los 50 partidos en 1ra. División, Macagno dijo: “Desde que llegué al club siempre me trataron muy bien y espero seguir cumpliendo con los objetivos”.

El zaguero Saúl Salcedo: “Jugamos muy bien, lástima por la carambola del gol de San Lorenzo. Fue una jugada desafortunada, la pelota quedó en el área, pasó entre las piernas nuestras y Macagno no pudo ver el balón”.

Problema para Méndez: la lesión de Armando Méndez antes del clásico. Lo reemplazó Augusto Schott.

Embed INSÓLITO EL GOL DE SAN LORENZO. pic.twitter.com/3FY9616rAI — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 27, 2024

En el local, la queja del DT Leandro Romagnoli porque los refuerzos siguen sin habilitarse (al menos tiene una excusa para lo mal que juega San Lorenzo):

"Los refuerzos hacen falta, competimos con lo que tenemos. Lo venimos haciendo bien pero hacen falta, no voy a mentir".

"Estamos esperando las habilitaciones y ojalá los refuerzos estén para el partido ante Independiente. Por lo que hablé está todo pago, falta que digan que ya llegó la plata. Viste que la tienen que ver, tener en el bolsillo... Qué difícil la hacen".

-----------------------

