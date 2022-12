Psss otra vez arde Qatar 2022: Croacia calienta el partido

"Son el primer equipo competitivo. Que también como nosotros tiene jugadores de gran fanatismo. Además tienen una enorme afición en el Mundial, su lenguaje corporal es determinante en todo momento. Puedes ver en sus ojos que quieren convertirse en campeones del mundo. Es similar a nuestra selección nacional. Por supuesto, también tienen ese genio Messi, que puede estar al final de su carrera, que puede haber pasado la mejor parte de su carrera como jugador, pero vimos en este campeonato que él es el jugador que logra algunos movimientos geniales."

Luego el entrenador afirma que los argentinos juegan 'sucio' y se enfoca en cómo marcar a Lionel Messi:

"Saben provocar, ser groseros, hay que ser muy fríos e inteligentes para no entrar en esta guerra innecesaria con ellos. Hemos asombrado al mundo del fútbol no solo con nuestra calidad futbolística, sino con un gran comportamiento, señores. Debemos continuar con este espíritu. Cualquier otra cosa nos quitaría la concentración. Se han escrito novelas sobre cómo sujetar a Messi. En su mayor parte, ninguna táctica funcionó en su contra. Sobre todo en tiempos Barcelona campeón. Pero en el último campeonato en Rusia, lo neutralizamos con la variante doble. No le pusimos un hombre a hombre, pero, por supuesto, Brozovi lo cuidó inteligentemente . No permitimos que el balón fluya fácilmente hacia él, nunca estuvo en una situación de "uno contra uno". Esa es la receta para hoy también."

Luego el periodista pregunta al ex jugador de la selección croata y entrenador Robert Spehar, y éste responde:

-¿Debemos temer las provocaciones de los argentinos?

-No debes tener miedo, pero debes estar preparado para ellos. Prácticamente en todos los partidos se intenta provocar al rival, al árbitro... No es deportivo, pero hay que estar preparado. Tenemos a Modri como líder que podrá calmarnos.

¿Qué ven los otros que no vemos?

En tanto, otro ex jugador del fútbol croata, Robert Jarni, ganador de la medalla de bronce en el campeonato mundial de 1998, dice que a los jugadores de Argentina les gusta provocar a sus oponentes, por lo que Croacia no debe caer en su trampa en las semifinales.

"Lo que puedo decir de Argentina es que les gusta provocar. Provocan a los jugadores contrarios para que reaccionen y los expulsen. En su país, sin embargo, juegan un fútbol muy duro con muchas entradas bruscas en las piernas de los jugadores". Ese es su estilo. El nuestro es diferente, así que espero no caer en su trampa”, dijo Jarni, de 54 años, en una entrevista con el diario español AS.

Por invitación del Estado de Qatar, el presidente del Parlamento, Gordan Jandrokovi, y su esposa Sonja asistirán al partido. "Queremos otra victoria para Croacia y la entrada a la final", dijo la Oficina del Líder del Parlamento.

El partido comienza a las 20:00 (hora croata) en el Lusail Stadium de Doha. Jandrokovi apoyará a la selección croata de fútbol, que por segunda vez consecutiva entró entre los cuatro mejores equipos del mundo.

Andrej Plenkovi no asistirá al partido de semifinales , ya que tiene otros compromisos programados antes. Tampoco lo hará el presidente Zoran Milanovic, quien se encuentra de visita oficial en Chile y tiene una reunión con el presidente chileno Gabriel Boric y representantes de la comunidad croata.

La expresidenta Kolinda Grabar-Kitarovi confirmó a Al Jazeera que ya compró entradas para las semifinales y la final, que cree en el paso de los 'Llamas'. El ministro de Relaciones Exteriores , Goran Grli Radman, también viajará a Qatar, por invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar.

