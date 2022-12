Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana. Llevó trabajo. Trabajo del bueno. La eliminación temprana en Rusia 2018 ante Francia en octavos de final provocó un sismo en el país. La AFA (Asociación del Fútbol Argentino), se encargó de despedir a Jorge Sampaoli y de barajar con un nuevo cuerpo técnico.

Ahí apareció Lionel Scaloni, quien venía del podrido CT de 'Sampa' por las miles de internas acaecidas. Y Muy pocos lo bancaron desde el principio, pero el de Pujato fue callando bocas y demostrando de qué madera está hecho.

La Copa América 2019 fue su primera prueba como entrenador -no solo de la Selección, sino de un plantel profesional-, y en donde terminó 3°, tras una polémica semifinal contra Brasil.

La manera de jugar del DT fue respetada y valorada puertas adentro, lo que se convirtió en una razón suficiente para que Scaloni reciba una renovación de contrato.

La guirnalda del postre llegó con la consagración en la Copa América 2021: en el Maracaná y ante el propio Brasil. Luego de 28 años sin títulos, Lionel Scaloni y compañía lo hicieron posible.

Además, en las Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022, la celeste y blanca se llevó por delante a todos y volvió a mostrar todo su potencial. Hoy retomó esa forma y por eso está en la final.

image.png Lionel Scaloni, emocionado junto a Lionel Messi, tras el pase a la final de Qatar 2022.

Uno para todos y todos para uno

La Selección Argentina jugará la final del próximo 18 de diciembre. El pueblo se lo agradece desde antes, más allá de lo que pueda pasar en los 90/120' y hasta en una hipotética tanda de penales.

En un contexto de angustia social como el que se vive en la Argentina, un grupo de 26 hombres más cuerpo técnico, utileros y responsables del bienestar de la Albiceleste logran dibujar una sonrisa o un llanto de alegría en cada rostro.

Más allá de la faceta futbolística de la Scaloneta, que fue de menor a mayor en el Mundial Qatar 2022, especialmente ante Croacia (13/12), lo que se destaca es que hay un grupo de guerreros, que juegan por la gloria propia pero que también dan el todo por el todo para sacar campeón a Lionel Messi.

Varios de los que juegan en el combinado nacional crecieron viendo a 'La Pulga' en el FC Barcleona o con la celeste y blanca en el pecho. Es el caso de Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o hasta el propio Julián Álvarez, quien anotó un doblete ante los europeos y se volvió el socio ideal de Messi en cancha.

El rosarino y la 'Araña' acumulan 9 de los 12 goles de la Argentina en Qatar. Los restantes los marcaron Fernández, Mac Allister y Molina.

Los compañeros del futbolista de 35 años saben que la cita mundialista que está llegando a su fin será su última, y es por eso que redoblan todo tipo de esfuerzos. Van convencidos y a 'matar o morir' en cada pelota. Si a Messi le cometen una infracción, se genera un tumulto en donde van a socorrerlo. Si a Messi le falta un vaso de agua, en un abrir y cerrar de ojos tiene un manantial enfrente suyo. Si a Messi le da frío el aire acondicionado del hotel o de los estadios... no hay ni que decirlo, ya que sus colegas no taradarán en apagarlo o solucionar su incomodidad.

De esta manera, sumado por supuesto a toda su capacidad, habilidad y técnica puesta el servicio de la Selección Argentina, es que Leo genera una energía extra. Apoyo, sobra, como se suele decir. Y el 10 no falla, no escatima. Cumplió con su palabra, porque a Argentina nunca la dejaron tirada.

Solo queda un pasito más.

La palabra de Lionel Messi, post clasificación a la final

Tras su espléndida actuación ante Croacia, el capitán y líder de la Selección Argentina de Fútbol dialogó con los medios: a un costado de la cancha y en conferencia de prensa. A continuación, los mejores títulos.

"Pasan muchas cosas por la cabeza. Muy emocionante ver todo esto. Ver a esta gente, la familia… Durante todo el Mundial fue algo increíble lo que vivimos. Vamos a jugar el último partido, que es lo que queríamos", aseguró Messi, quien autografió el primer tanto de la Argentina, de penal.

Hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto, disfrutando desde que llegamos al Mundial más allá de que empezamos perdiendo. Estábamos confiando, le pedimos a la gente que confíe, sabemos lo que somos. Este grupo es una locura. Una vez más Argentina está en una final del mundo, a disfrutar de todo esto Hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto, disfrutando desde que llegamos al Mundial más allá de que empezamos perdiendo. Estábamos confiando, le pedimos a la gente que confíe, sabemos lo que somos. Este grupo es una locura. Una vez más Argentina está en una final del mundo, a disfrutar de todo esto

Messi, además, recordó a su familia: "Hemos pasados duras, muy buenas, nos toca vivir otra vez una espectacular. Disfrutar con ellos y con la gente en Argentina, no tengo duda que debe ser una locura".

"Una locura todo esto que estamos viendo desde el principio del Mundial, lo que se ve en cada parido con la gente, en Argentina… Sabemos lo que somos, lo que este grupo puede llegar a dar", expresó Lionel Messi, quien explotó de emoción después de la victoria de la Selección.

"Estamos confiados, después en el fútbol se puede dar o no dar, detalles cambian el partido, pero este grupo siempre tuvo claro que íbamos a dar lo máximo", agregó el futbolista, quien aprovechó para enviarle un mensaje a los argentinos: "Disfrutemos, es un logro extraordinario lo que estamos haciendo en este Mundial. Vamos a dar el máximo en la final y dejar todo por intentar llevarla, pero ahora hay que disfrutar este momento grandioso".

Lionel Scaloni, del " no fue el mejor partido" al "son los mejores del país"

El director técnico de la Selección Argentina evaluó el triunfo de los suyos y reconoció que no fue una gran producción futbolística. Aún así, remarcó la importancia de los jugadores en el pasaje a la final.

"Intento no emocionarme. Es muy difícil", reconoció Scaloni y aseguró: "Estoy en el lugar soñado para cualquier argentino, todos actuaríamos de la manera en la que actúo yo".

"Es imposible no hacer lo que hacen estos chicos, es emocionante, después se puede ganar o perder pero es emocionante. Y lo de la gente también. Va todo de la mano. En los momentos difíciles sentimos el apoyo de la gente, eso es inigualable", agregó el entrenador de la Selección.

"Quizás en otro lado suena a política, pero acá en la Selección no existe eso, todos tiramos para el mismo lado, queremos el bien común, todos somos hinchas de la celeste y blanca", afirmó Scaloni y le pidió a la gente “que festeje, es un momento para festejar, Argentina está en el pedestal del mundo. Disfruten y ya pensaremos en el domingo”.

En cuanto al encuentro ante Croacia, Scaloni explicó que "los partidos no son todos iguales, no se juegan todos iguales, más allá de que tengamos nuestra impronta. A veces el rival te puede someter o superarte, ahí es donde el equipo se regenera, se arremanga los pantalones y actúa en función al momento del partido".

"No sé un puntaje, bien, siempre se puede mejor. Lógicamente estamos contentos, pero no es importante el puntaje", dijo.

Jugamos partidos mejores que este, no tengo duda, el rival y la instancia hace que se agigante, pero hemos tenido nivel más alto que este. Jugar contra este equipo no es fácil, por algo está donde está, es subcampeón del mundo, pero hemos jugado mejor que hoy, admitió el entrenador Jugamos partidos mejores que este, no tengo duda, el rival y la instancia hace que se agigante, pero hemos tenido nivel más alto que este. Jugar contra este equipo no es fácil, por algo está donde está, es subcampeón del mundo, pero hemos jugado mejor que hoy, admitió el entrenador

"El fútbol es uno solo. Cuando hay que poner el corazón, se pone; cuando hay que jugar lindo porque el partido lo permite, se juega lindo; cuando hay que defender, se defiende. Todo engloba al fútbol, saber defender y atacar. Esto es lo que tiene este equipo, a priori con jugadores de buen pie, que si se tienen que poner el overol, se lo ponen", concluyó.

