Escándalo: Google filtró la final de Qatar 2022

image.png Google muestra en sus búsquedas que la final de Qatar 2022 será Brasil vs. Francia. (Foto: @TorresErwerle - Twitter).

De la teoría a la práctica esto puede suceder en dos posibles escenarios. Repasemos:

Si Brasil y Francia terminan 1° en sus respectivos grupos (D y G), el camino los puede cruzar en el desenlace del certamen, o

Si ambos quedan en la segunda posición en la fase de grupos, ya que cada uno estaría en la parte opuesta con respecto al otro en el cuadro rumbo a la final.

La Verdeamarela buscará sumar su sexta Copa del Mundo de la historia, contemplando los éxitos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Les Blues, por su parte, aspiran a repetir los logros de Francia 1998 y Rusia 2018, campeonatos en los que se coronaron.

Blank 2 Grids Collage.jpg Brasil y Francia pueden enfrentarse en la final de Qatar 2022. Google ya lo da por hecho.

Este "vaticinio" de Google se complementa con el de The Analyst, empresa de apuestas deportivas que se la jugó porque Argentina no será el vencedor en Qatar. Al mismo tiempo, la compañía ubica a Francia y a Brasil como los mayores aspirantes a levantar el trofeo, con 17,93 y 15,17% de chances, respectivamente.

Por otra parte, Joachim Klemen, corredor de bolsa británico, señaló que Argentina será campeón en el próximo Mundial. Según trascendió; el modelo que utiliza el corredor de bolsa contempla la fortaleza de equipo, pero también elementos que no tienen que ver con lo futbolístico, como variables socioeconómicas. Además, habló del "azar" en algunas entrevistas.

"Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona", advirtió el agente, escudándose por si falla en su premisa.

image.png Imagen de la victoria de la Scaloneta 3-0 ante Honduras (23/9). (Foto: NA).

Cuándo empieza el Mundial de Qatar 2022

La cita mundialista comenzará el próximo 20 de noviembre con el partido entre Qatar y Ecuador. Argentina, por su parte, debutará dos días después, el martes 22 de noviembre, ante Arabia Saudita.

La final está pautada para el 18 de diciembre.

Las reacciones de la gente

https://twitter.com/diegorios81/status/1574347515050487808 En el Estadio de Lusail de Qatar se jugará la final del Mundial, bueno, busquen en google "Lusail Stadium Eventos" y vayan al 18 de Diciembre. Parece que ya tenemos los finalistas. #ViajeroDelTiempo pic.twitter.com/coQ4o4nF2F — Diego Rios (@diegorios81) September 26, 2022

https://twitter.com/WaifuMx/status/1574193190244339714 Bruh....



Si entras a Google y pones: "Estadio Lusail eventos", saldrá un partido entre Francia vs Brasil el 18 de diciembre

Día donde se jugará la final de Qatar 2022 en ese estadio sjjsjs#Qatar2022 pic.twitter.com/DIfyiW5Zkj — WSMX (@WaifuMx) September 26, 2022

https://twitter.com/asieselfutbol_/status/1574286109395165185 ¡INSÓLITO!



Al buscar “Estadio Lusail eventos” en Google, te aparece programado un BRASIL vs FRANCIA un 18 de diciembre del 2022.



Curiosamente, la final de la Copa Mundial Qatar 2022 es el 18 de diciembre del 2022, en el Estadio Lusail de Qatar pic.twitter.com/VXPnsyxL7X — Así es el Fútbol (@asieselfutbol_) September 26, 2022

https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1574161707827691520 Busquen “estadio Lusail eventos” en Google y miren el calendario.



Sí, el 18 diciembre, día de la final de Qatar 2022, ya sale con dos selecciones: Brasil-Francia.



Increíble. pic.twitter.com/TBfOnEHLTc — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 25, 2022

