Talleres fue más pero no pudo pasar del empate contra Instituto

Desde ese momento, Rubén Botta se convirtió en amo y señor del mediocampo y condujo el partido al ritmo de su habilidad. A los 24' el mismísimo Botta bajó con el pecho un pelotazo de Lucas Suárez y de volea la clavó al ángulo derecho de Roffo. Con este golazo, Talleres parecía que iba a golear a Instituto.

NOOOO, BOTTA... ¡¡¡QUE GOLAZO, POR FAVOR!! Locura de control de pecho de Ruben, enganche y latigazo de zurda al ángulo para que Talleres lo de vuelta: ¡2-1 vs. Instituto!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 12, 2024

Solo 4 minutos más tarde, Mastrángelo cobró un penal sobre el ex Colón de Santa Fe, pero luego lo anuló mediante el VAR. Igualmente, los dirigidos por Walter Ribonetto no se detuvieron y a los 34' Juan Carlos Portillo estrelló un remate en el travesaño.

Pero cuando parecía que el partido ya estaba liquidado a favor de Talleres, el mediocampista colombiano Juan Portilla entregó mal hacia atrás, la pelota le quedó a Silvio Romero con el equipo rival descompensado en defensa. Romero condujo unos metros, asistió a Gregorio Rodríguez, y este puso el 2 a 2 con un remate violento al palo izquierdo de Herrera.

¡¡MORTADELA RODRÍGUEZ EMPATA EL PARTIDO SOBRE EL FINAL!! Asistencia del recién ingresado Chino Romero y GOL de Instituto para el 2-2 ante Talleres.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 12, 2024

Ruben Botta: la figura del clásico entre Instituto y Talleres

Luego del partido contra Instituto, la figura de Talleres y del clásico fue entrevistado por ESPN, donde dejó en claro: “Me voy con mucha bronca porque creo que merecimos ganar. En el segundo tiempo los metimos en un arco. Demostramos que estamos bien, nos empataron por una equivocación nuestra. Tenemos una revancha el jueves y lo tenemos que dar vuelta”, Ruben Botta.

image.png Talleres empató con Instituto en el clásico cordobés de la Copa de la Liga. Foto: Sportscenter

“Ellos jugaron su partido, no nos dejaban jugar, pero creo que en el segundo tiempo se cansaron y nosotros los metimos contra un arco. Intentamos jugar, que es lo importante. Ellos no intentaron jugar nunca. Nos vamos con bronca por la manera en la que nos empataron”, sentenció el zurdo.

Sobre el penal que le cobraron y que luego anuló el VAR, Botta dijo “Para mí me toca, yo ya le había ganado la posición, si no no me voy a tirar. Me gustaría verla, estoy con mucha bronca”.

