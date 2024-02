Rosario Central venció a Newell's y estiró su paternidad en el clásico rosarino

Newell’s mereció ganar el clásico rosarino, porque llegó más que Rosario Central y exigió en 10 ocasiones a Broun, convirtiéndolo en la figura de partido. El equipo de Miguel Ángel Russo aguantó los ataques de los jugadores leprosos, y en 1 de los 3 tiros al arco que tuvo en todo el partido, marcó el gol de la victoria. Esto no importa, porque el futbolero sabe que con merecimientos no se ganan los partidos, y el resultado reafirma la ley primera del fútbol: Los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro.