Clásico Rosario Central - Newell's: Piden a los jugadores salir con la foto de Ivana Garcilazo

Por este motivo, la familia de Ivana Garcilazo quiere que su crimen no quede impune y también que la cara de Damián Reifenstuel, el único prófugo que tiene la causa, no sea olvidada. Silvana Garcilazo, hermana de Ivana, fue quien hizo el pedido: "Nos encantaría que los equipos salgan con la foto de Ivana. Sobre todo Newell's, que le muestre a sus hinchas y no se olviden que no está más por un partido de fútbol. Para mí sería un mensaje hermoso.".