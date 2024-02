Newell's lleva su invicto a Santa Fe para enfrentar a Unión y seguir en la cima de la Zona B

Por eso, Unión saldría con: Nicolás Campisi (ARQ); Federico Vera (DEF), Nicolás Paz (DEF), Miguel Ángel Torrén (DEF) y Claudio Corvalán (DEF), Bruno Pittón (DEF), Mauro Pittón (MED), Joaquín Mosqueira (MED) y Mauro Luna Diale (MED); Adrián Balboa (DEL) y Lucas Gamba (DEL).

Larriera afirmó en conferencia de prensa: "Me da temor seguir con el mismo equipo, sobre todo por algunos jugadores que no se prepararon con nosotros. Es probable que hagamos algún tipo de rotación porque si no estaríamos arriesgando a los jugadores". A pesar del buen nivel del equipo, las variantes podrían aparecer en este partido frente a Unión.

En concreto, uno de los jugadores que no realizó pretemporada es Éver Banega, la figura y emblema del equipo rosarino. Además, los otros que Larriera podría mandar al banco de los suplentes son es el delantero uruguayo Juan Ramírez, autor del gol ante Belgrano, y el centrocampista, Rodrigo Fernández Cédres.

Entonces el DT Mauricio Larriera podría poner a: Ramiro Macagno (ARQ); Armando Méndez (DEF), Gustavo Velázquez (DEF), Ian Glavinovich (DEF) y Ángel Martino(DEF); Rodrigo Fernández (MED) y Franco Díaz (MED); Guillermo May (MED), Ever Banega (MED) y Brian Aguirre (MED); Juan Ignacio Ramírez (DEL).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Newells/status/1755714001084776934&partner=&hide_thread=false Jugadores a disposición de Mauricio Larriera para visitar mañana a Unión. pic.twitter.com/mCXTZmFlHE — Newell’s Old Boys (@Newells) February 8, 2024

Datos del partido

El árbirto del partido será Silvio Trucco. En el VAR estará Jorge Baliño. ESPN Premium será el canal de TV que transmitirá el encuentro.

Newell's y Unión disputaron 65 partidos, de los cuales la Lepra ganó 27, el Tatengue se impuso en 18 y empataron en 22 oportunidades. El último enfrentamiento entre ambos fue en la fecha 4 de la Copa de la Liga 2023, y el resultado fue 1 a 1 en cancha de Newell's.

Más contenido en Urgente24

Milei, la 'fusión' con el PRO, la nueva grieta y la zona de riesgo

Otra semana de compras para el BCRA: Se lleva US$ 607 MM

Por la ola de calor, Santa Fe no tendrá la cosecha récord que esperaba

Esto es lo que la canela le hace a los niveles de glucosa