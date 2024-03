Newell's Old Boys sancionó a Franco Díaz por el polémico video

“Hay un video circulando que no es mi forma de pensar ni de sentir. No me di cuenta que me estaban grabando, fue bajo una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto. Lo dije más que nada para zafar de la situación. Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell’s, que estoy muy contento en el club más grande del Interior y que eso del video no es algo cierto. No es algo que piense ni sienta. Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme”, afirmó Díaz.

