Militate esta Tapia: El increíble robo a Atlético Tucumán

Los referees no todo lo ven ni lo pueden ver (aunque el referato argentino pareciera estar completamente ciego). Al margen de ello, no se entiende por qué el VAR no se comunicó con Merlos para que este vaya a ver la acción al monitor.

Una acción que ni siquiera tiene mucha discusión y es de fácil reoslución. Si el VAR ubicado en Ezeiza la ve, debiera indicarle al juez que marque el punto penal sin siquiera análisis del propio Andrés. Asunto terminado.

De esta manera, Atlético Tucumán continúa último en la Zona A con 4 puntos, mientras que Central Córdoba permanece duodécimo en la Zona B, con 5 unidades.

Al Decano le cuesta horrores en esta Copa de la Liga. No ganó todavía en siete partidos (cuatro empates y tres derrotas). Sin embargo, anoche (26/2) lo privaron de la victoria.

La bronca

Guillermo Acosta, capitán y referente de Atlético Tucumán, no escondió su bronca luego del penal no cobrado por Andrés Merlos.

"Nos vamos con una sensación amarga porque tuvimos muchas situaciones y no las pudimos concretar. La última jugada, le dije a Andrés (Merlos), y me dijo que no era penal: pero se nota que sí le pega, lo agarra", disparó el hombre del 'Deca'.

"Son cosas que pasan, pero uno trata de estar tranquilos porque se hizo las cosas. Nos vamos medio calientes, con un sabor amargo", arremetió, en diálogo con TNT Sports.

Sobre el presente de Atlético, subrayó: "No es buena la situación que estamos pasando, son 7 fechas y no podemos encontrar la victoria".

"Estamos pensando en lo que viene, Vélez en Tucumán. Nosotros seguimos trabajando con Diego Barrado, sabemos que estamos haciendo las cosas bien para encontrar la victoria", completó el '8', a la expectativa de que el equipo repunte desde lo futbolístico y para que los resultados también acompañen.

Por su parte, el Community Manager (encargado de las redes sociales) de Atlético Tucumán se refirió con ironía a la polémica de la noche:

