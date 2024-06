Llora el mundo: Kylian Mbappé nuevo jugador de Real Madrid

Reacción de Kylian Mbappé

Si bien ya estaba seguro que esto iba a suceder, el francés manejó cierto hermetismo respecto de si iba a jugar o no en el Real Madrid. Hoy con la oficialización, publicó en su X lo siguiente en español, francés e inglés:

Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!

Se puede ver a Kylian con la ropa del Madrid de muy jóven

El ahora ex PSG no está dentro de la prelista de Thierry Henry para los Juegos Olímpicos de París 2024 y el rumor más fuerte es que es el mismo Real Madrid quien no quiere ceder a sus jugadores franceses que ya de por si van a la Eurocopa.

