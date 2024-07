¡Histórico! Sarina Wiegman reemplazaría a Gareth Southgate

Como está la situación

Si bien no está definido su arribo a la selección inglesa, es la que pica en punta en una lista de 5 entrenadores, los cuales no trascendieron, otro punto a favor de la entrenadora “holandesa”. Si bien hay un debate en la FA, este se da simplemente porque es una mujer en el mundo de hombres, algo machista, no porque esté en duda su capacidad. Así que no sería raro que se confirme en los próximos días su llegada al banquillo inglés masculino, marcando un hecho histórico en el fútbol mundial.

