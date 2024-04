Gianluca Pagliuca e Italia 1990: "Nos asustaba Diego Maradona"

Los editores de contenidos de FIFA entrevistaron a Pagliuca, y vale la pena repasar un fragmento del diálogo:

Embed - Gianluca Pagliuca, The Wall [Best Saves]

La entrevista

-En aquel Mundial tuvieron que enfrentarse a la Argentina de Maradona en San Paolo, el estadio del Nápoles. ¿Cómo era el ambiente?

-Lo recuerdo todo de aquel día. Compartía habitación con Donadoni, para mí era insufrible, porque se pasaba el día viendo golf. Salimos hacia el estadio y había muchísimos tifosi italianos. Pero los napolitanos, aunque tenían en la selección a jugadores de su equipo, como Ciro Ferrara y De Napoli, animaban a Maradona. Fue una sensación extraña, jugábamos delante de nuestra afición, pero contra su ídolo.

Embed - CANIGGIA - against italy 1990

Fue un partido que dominamos casi todo el tiempo, pero el gol de (Claudio) Caniggia nos hizo mucho daño. Argentina se quedó con 10 y empezó a echarse atrás. Quería ir a los penales y se notaba, porque a (Sergio) Goycochea se le daban muy bien, de hecho ese día detuvo 2. Sentíamos una presión asfixiante, aunque todas las miradas estaban puestas en Maradona. Nosotros éramos los favoritos, jugábamos en casa, yo me decía: «Vamos a ganar el Mundial, ¿cómo vamos a perderlo?». Estábamos jugando bien y teníamos una defensa inexpugnable: Bergomi, Ferri, Maldini y Baresi. Aun así, nos asustaba Maradona.

Embed - Italia 90 - Un'estate italiana

Los penales

-Antes los penaltis no se estudiaban como ahora. ¿Cómo se afrontaban entonces?

-No se estudiaban: (Walter) Zenga conocía a los lanzadores, pero ¿qué se va a hacer contra Maradona? Nunca tiraba con un ángulo fijo, era capaz de girar el tobillo en el último segundo y estabas perdido. Pero ahora todo es distinto. Se estudia todo, hay apuntes en las botellas de agua, tabletas, tecnología. Yo me guiaba por el instinto. Al jugar en la Serie A conocía a los lanzadores: Del Piero, Van Basten, Totti, Crespo, Mihajlovic... Eran unos tiradores de penaltis increíbles.

-Usted jugó con aquel inolvidable dúo ofensivo Mancini-Vialli. ¿Cómo era verlos juntos dentro del campo?

-Probablemente hayan sido una de las mejores parejas ofensivas de la historia, se compenetraban muy bien y se llevaban de maravilla. Tenían características diferentes que se complementaban. Eran de la misma edad y les unía una amistad que luego se reflejaba en el campo. Se les veía como una sola entidad, Mancini-Vialli, sin más. Eran muy populares, nos dábamos cuenta perfectamente, pero tampoco teníamos celos, entre otras cosas porque gracias a ellos ganábamos los partidos. No los hubiera cambiado por nadie en el mundo, ganamos muchísimas cosas juntos. Con la Sampdoria, por ejemplo, yo estaba convencido de que íbamos a ganar la liga por ellos dos. Si no fueron el mejor tándem de la historia, diría que no se quedaron muy lejos.

Insólito

-¿Qué tal era su relación con Cesare Maldini en Francia 1998?

-Cesarone [Maldini] era un grande. Antes de los partidos nos dejaba tomar pizza, tostadas y Coca-Cola, era un régimen mucho menos estricto que el de Arrigo Sacchi, con él estábamos como en un cuartel. Con Maldini, en cambio, uno podía atiborrarse en la merienda de antes del partido. Era una selección diferente, mucho más potente que en los dos mundiales anteriores. El seleccionador era un espectáculo. Era un ambiente diferente y no nos eliminaron del torneo hasta los penaltis contra Francia, que sería campeona.

-Ese fue su 3er. Mundial: ¿qué papel desempeñaba dentro de aquel grupo?

-Tenía un papel importante, por la experiencia que atesoraba, pero en aquel grupo había muchos líderes, empezando por Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Roberto Baggio y Demetrio Albertini. En aquella época yo había regresado a la selección después de dos años fuera, así que volvía de puntillas. Cesare Maldini me llamó de nuevo por mi personalidad, me dijo que iba a jugar Peruzzi, pero yo estaba igual de entusiasmado con la convocatoria.

Por desgracia, Peruzzi se lesionó una semana antes de que empezara el torneo: se desplomó durante un entrenamiento y empezó a gritar. Se había desgarrado los gemelos. Yo me asusté y pensé para mis adentros: «Dios mío, ahora voy a entrar yo». Fue mi mejor Mundial. Lo afronté sereno y consciente de mis capacidades. Después fui elegido uno de los tres mejores porteros de aquel Mundial, junto a Barthez y Schmeichel. (...)

-¿Por qué guardametas debería apostar la Italia del futuro?

-Donnarumma, Vicario, Carnesecchi y Meret. Gigio (Donnarumma) en mi opinión es el mejor, solo tiene 25 años y ya fue el mejor jugador de la última Eurocopa. Me reconozco mucho en él, yo representaba el paradigma del portero en los años 90, él encarna lo que debe ser un portero moderno. Es más alto que yo y físicamente es una bestia, a su nivel en el mundo únicamente están Emiliano Martínez y Jan Oblak, así que Donnarumma tiene todo el potencial para ser el mejor portero del planeta durante varios años.