Argentina asila a venezolanos, Maduro / Maradona, y Ecuador se opone a México

2 de los más altos miembros de esa organización política, Henry Alviarez y Dignora Hernández, están presos por decisión del fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien los implicó como organizadores de este plan junto a los 6 miembros de Vente Venezuela que están en la residencia del embajador argentino en el país.

Los integrantes de Vente Venezuela -el partido de María Corina Machado- que solicitan asilo son:

Magallí Meda , ex jefa del comando de campaña de Machado;

Claudia Macero, su jefa de comunicaciones;

Pedro Urruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales del partido; exdiputado y coordinador de campaña por el estado Anzoátegui,

Omar Moreno González;

; Humberto Villalobos y

y Fernando Martínez Mottola.

En diciembre de 2023, el Ministerio Público había acusado a Macero, Alviarez y Urruchurtu de presunta conspiración, que buscaba impedir el referendo sobre el Esequibo.

Los 6 se encuentran en la residencia del embajador argentino en Caracas, mientras que otro fue apresado y después puesto en libertad por las autoridades.

El asilo es una forma de venganza de Javier Milei, que viene siendo criticado casi a diario por Nicolás Maduro, casi como Milei ataca a Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Pero Nicolás Maduro sigue enfocado en la Argentina y, de pronto, sacó a Diego Maradona de la nada.

Durante la emisión del episodio 10 de su podcast, desde el Estadio Monumental de Caracas, él especuló que a Diego Maradona lo mataron, y vinculó su teoría con el posterior intento de magnicidio contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Maduro se quitó el reloj que llevaba puesto en su muñeca izquierda y contó que se lo había regalado Maradona.

“Hay algo siempre inolvidable. Está vinculado a este reloj que tengo aquí, que me lo pongo siempre para que me dé suerte. Es un reloj marca Hublot. Mi reloj Hublot, que me regaló Diego Armando Maradona, el Diez. Aquel día del cierre de campaña electoral para las presidenciales de 2018, que fueron un domingo, 20 de mayo. Me lo regaló un jueves 17 de mayo. Se lo quitó y me lo puso. Y yo cuando estoy con este reloj… yo siento a nuestro querido amigo, nuestro gran amigo, de la Argentina el mejor amigo, Diego Armando Maradona, que está con nosotros”, expresó Maduro.

Después recordó que la estatua del ídolo de la Selección argentina “más grande del mundo” está en la ciudad venezolana de Puerto Cabello y dijo que él a Maradona le decía “el Diego de la gente”.

Fue tras eso que comenzó con su teoría sobre el fallecimiento del astro, el 25 de noviembre de 2020.

Yo tengo una tesis sobre la muerte de Maradona, yo creo que a Maradona lo mataron. Yo hablé con él el día de su cumpleaños 60, días antes de que muriera, y le dije: ‘Diego, vente a Venezuela, aquí te cuidamos. Estoy preocupado por ti, Diego’. En enero le había dicho: ‘Cuídate, Diego. Mira que hay gente muy mala, fascista, y sabes que tú eres la voz de la rebeldía de los pueblos, y dices lo que nadie se atreve a decir en la Argentina y en el mundo. Yo tengo una tesis sobre la muerte de Maradona, yo creo que a Maradona lo mataron. Yo hablé con él el día de su cumpleaños 60, días antes de que muriera, y le dije: ‘Diego, vente a Venezuela, aquí te cuidamos. Estoy preocupado por ti, Diego’. En enero le había dicho: ‘Cuídate, Diego. Mira que hay gente muy mala, fascista, y sabes que tú eres la voz de la rebeldía de los pueblos, y dices lo que nadie se atreve a decir en la Argentina y en el mundo.

México / Ecuador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que está dispuesto a dar asilo y llevar a México al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, quien se encuentra dentro de la Embajada del país norteamericano en Quito.

Sin embargo, según la Cancillería de Ecuador, el Gobierno mexicano "tiene la obligación de entregar al señor Jorge David Glas Espinel para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia de Ecuador".

El Gobierno de Daniel Noboa ha insistido en que no será concedida la salida de Glas.

La canciller Gabriela Sommerfeld ha anunciado que no emitirá un salvoconducto para Glas Espinel ya que asegura que "no es lícita la concesión de asilo diplomático".

Ambos países son signatarios de la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954, y México dice que, por ser “el Estado asilante”, es el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución contra solicitantes de asilo político y que esto se establece en el artículo IV. Su decisión de continuar con el asilo debe ser respetada por el Estado territorial, asegura.

El 17/12/2023 Jorge Glas Espinel se presentó en la sede de la Embajada de México en Quito para solicitar asilo.

Jorge David Glas Espinel es un ingeniero eléctrico que fue vicepresidente de Ecuador desde 2013 a 2018, y reelegido en 2017, cuando fue sentenciado por el delito de asociación ilícita en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht y condenado a 6 años de prisión. Él estuvo detenido durante más de 90 días por orden judicial.

El choque

Ecuador afirmó que continuará brindando protección a la embajada de México en Ecuador y a la embajadora Raquel Serur Smeke, quien fue declarada persona ‘non grata’ hasta su retorno a México.

El Gobierno ecuatoriano considera que no cabe dar asilo a Jorge Glas porque no es lícito otorgar asilo a personas que son procesadas o son condenadas por delitos comunes.

Ecuador lamentó que México no haya considerado en su decisión, a pesar de las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2002 y la Convención Interamericana de 1996.

Pero México tiene una tradición en otorgar asilo, y Ecuador lo concedió a Julian Assange (Wikileaks) cuando Rafael Correa era el Presidente. La traición a Assange de los posteriores gobernantes de Ecuador vuelve indefendible todo lo que manifiestan.

En cuanto a México expresa que el "Gobierno de México ha decidido otorgar asilo político al señor Jorge David Glas Espinel, quien actualmente se encuentra en la Embajada de México en Quito".

Y que la decisión "será comunicado oficialmente a las autoridades ecuatorianas junto con la solicitud de que concedan el salvoconducto respectivo, de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de 1954, tratado internacional del que México y Ecuador son Estados parte".

La nota fue más allá que "debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en dicha Convención, es el Estado asilante —en este caso México—­ el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución contra solicitantes de asilo político (artículo IV), que su decisión de continuar con el asilo debe ser respetada por el Estado territorial —en este caso Ecuador— (artículo IX) y que, otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado hacia territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto".

López Obrador dijo: “Lo que estaban buscando es que nosotros aceptáramos que entraran a la Embajada o que nosotros les entregáramos al vicepresidente, eso no lo podemos hacer, esa es una cuestión de principios. La política exterior de México se caracteriza por proteger a perseguidos políticos”.

López Obrador dijo que observó un exceso del uso de fuerza rodeando la sede de la Embajada mexicana con mucha prepotencia, “pero así son las fachos”.