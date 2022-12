México confirma en que dará asilo a Pedro Castillo

Los conversos son los peores. ¿Será que temen que Pedro Castillo sea el próximo Evo Morales Ayma? Pero son situaciones bien diferentes. Pedro Castillo nunca debió ser candidato presidencial en Perú, tan siquiera. Fue una aberración que un personaje sin experiencia suficiente y sin partido político propio gobernara Perú que venía de 4 Presidentes en 1 año. Urgente24 no dudó en afirmar que Keiko Fujimori era la opción correcta desde un enfoque de estabilidad institucional. Sin embargo, una ola que incluyó a medios de comunicación manipuló a la opinión pública para imponerlo, la misma ola que ahora no se hace responsable de lo que sucedió y lo quiere destruir. Perú es un proyecto de Estado fallido y, tal como insiste Urgente24, no comenzó ayer. Hasta José de San Martín ya se quejaba de la élite peruana.