Perú: La incógnita de cómo gobernará Dina Boluarte (y cuánto durará)

Boluarte había dicho en una entrevista al diario La República: “Yo nunca he abrazado el ideario del partido Perú Libre”.

La hasta ayer vicepresidenta peruana se diferenció de su compañero de fórmula de las elecciones de 2021 al calificar su decisión como un "golpe de Estado". De hecho, Boluarte no esperó jurar para mostrar su rechazo al rompimiento del orden constitucional.

Según Boluarte, el "golpe de Estado agrava la crisis política e institucional". En este sentido, en su jura llamó a defender la soberanía nacional y "la independencia de las instituciones democráticas".

https://twitter.com/congresoperu/status/1600597533809643539 #CongresoInforma l Ante la Representación Nacional, Dina Boluarte Zegarra juró como presidenta de la República, según lo establecido por el artículo 115 de la Constitución. pic.twitter.com/cy3BNWI2I8 — Congreso del Perú (@congresoperu) December 7, 2022

Carrera política, denuncia y Presidencia

Dina Ercilia Boluarte Zegarra, de 60 años, nació en la ciudad de Chalhuanca, del departamento de Apurímac, al sureste del país. Se recibió de abogada en la Universidad Particular San Martín de Porres, en el mismo sitio que realizó una maestría en Derecho Notarial y Registral.

En cuanto a su carrera política, asumió en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Surco como asesora de la alta dirección. Ya en 2015 fue nombrada jefa encargada.

Posteriormente, asumió como primera vicepresidenta de los Clubes Departamentales de Perú.

Hacia 2018 comenzó a acercarse a Perú Libre y el partido la eligió candidata a la alcaldía de Surquillo. Luego, participó en las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020, convocadas por el entonces presidente Martín Vizcarra tras disolver el Congreso. Pero Boluarte no tuvo éxito.

En 2021, Perú Libre presentó a Castillo para la Presidencia y a Boluarte para la Vicepresidencia. Obtuvieron la victoria en segunda vuelta.

image.png

En julio pasado, la abogada asumió el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, puesto al que renunció el 25 de noviembre cuando Betssy Chávez asumió como titular del Consejo de Ministros.

“El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo gabinete ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda de que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica”, publicó en su cuenta de Twitter.

El 5 de diciembre pasado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional contra Boluarte tras una votación por mayoría al informe del legislador Edgard Reymundo.

La ahora presidenta había sido denunciada constitucionalmente por haber infringido delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible.

“No se ha determinado que el trámite de renuncia presentado por la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra ante RENIEC haya sido irregular y por ende que se haya infringido el artículo 126 de la Constitución”, según el informe.

Recién en los próximos días se conocerá su gabinete. Todavía es una incógnita la dirección que tomará el gobierno de Boluarte y, a juzgar por los mandatos que la preceden, cuánto durará.

“Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo (es) algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses”, fueron sus primeras declaraciones.

