Ecuador: Atraparon al narco de Los Lobos, ¿y "Fito" Macías?

Días después de su fuga Colón Pico apareció en un video para decirle al presidente que no tenía “nada que esconder” y pedirle garantías para entregarse.

“Yo me quiero entregar, señor presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro, no por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego, señor presidente”.

El arresto de Pico supone una victoria del presidente quién obtuvo respaldo popular para utilizar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcoterrorismo en un Referéndum en Ecuador. El apoyo se extendió en todas las preguntas relacionadas con la seguridad del país menos en 2 referidas a la economía del país.

Según La Hora, Pico extorsionaba a los taxistas informales de La Libertad, en el centro occidente de Quito, obligándoles a pagar 30 dólares semanales para brindarles seguridad. “Además, controlaba el microtráfico de drogas en Chiruyacu, en el sur. Eso señala su expediente delincuencia que es amplio. En 2019 accedió a la prelibertad y portaba grillete electrónico. En los 90’s se lo identificó como parte de la banda de los Endara, liderada por la conocida Mama Lucha”.

“Colón Pico registra más de 17 detenciones y cerca 30 procesos judiciales por diferentes delitos. Uno de sus puntos de operaciones era San Roque, en el centro”.

image.png

¿Y Fito Macías? Todo Ecuador lo busca

Sin embargo, más allá de los esfuerzos del gobierno, la situación sigue siendo frágil y peligrosa. Las prisiones se han transformado en "centros de mando" de poderosos traficantes, y en refugios para protegerse de sus enemigos narcos. Las fuerzas policiales ya no pueden controlar. Mientras tanto, el crimen organizado ha llegado a acuerdos con los cárteles internacionales más poderosos, desde el mexicano hasta el albanés.

Además, el narco más peligroso, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, sigue sin aparecer. Líder de los Choneros, otra organización criminal, ex aliada de Los Lobos antes de la muerte de Jorge Luis Zambrano, junto con Los Chone Killers y Los Tiguerones.

image.png El narco más peligroso de Ecuador, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, sigue sin aparecer.

Es uno de los criminales más peligrosos del país. Cumplía una pena de 34 años en la cárcel Regional de Guayaquil (suroeste) por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Su fuga propició la ola de violencia sin precedentes en Ecuador.

Tal como contó Urgente24, curiosamente no es la primera vez Villamar se fuga. En febrero de 2013, Fito y otros 15 presos más de la banda Los Choneros, incluido el líder de la agrupación, Jorge Luis Zambrano, escaparon de la cárcel de máxima seguridad llamada La Roca, que está dentro del mismo complejo penitenciario.

La última noticia sobre Fito data de 19 de enero 2024 cuando su familia fue encontrada en una casa en Valle del Golf, un barrio privado en Malagueño, Córdoba, Argentina. Luego fueron deportados a Ecuador.

