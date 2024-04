Germán Burgos fue acusado de racista, pidió disculpas pero lo echaron

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/futbolenlatv/status/1778393550478094519&partner=&hide_thread=false Movistar Plus+ deja de colaborar con el Mono Burgos.



La plataforma toma esta medida en cumplimiento del código interno de conducta, que contempla tolerancia cero con cualquier comportamiento discriminatorio.



Además, apercibe a los presentadores del programa. pic.twitter.com/glmjPBQsz3 — WOSTI FutbolenlaTV (@futbolenlatv) April 11, 2024

El pedido de disculpas de Germán Burgos

“No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del FC Barcelona, a los jugadores, a la UEFA ni a la plataforma Movistar Plus en donde trabajo”, señaló Burgos en su cuenta de Instagram. “Al hacer mi comentario, elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social”, remarcó.

Por lo tanto, agregó: “Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario”.

GERMANBURGOSFUEACUSADODERACISTAPIDIODISCULPASPEROLOECHARONFOTO3.jpg Germán Burgos fue acusado de racismo en la previa del partido entre el Barcelona y el PSG, pidió disculpas pero fue echado de la señal Movistar Plus.

El comentario de Germán Burgos que generó repudio

Durante la transmisión de Movistar Plus previa al encuentro por cuartos de final de la Champions League entre el PSG y el Barcelona, el ex arquero argentino Germán Mono Burgos realizó un polémico comentario sobre la joven promesa culé Lamina Yamal y fue acusado de racismo.

A raíz de su frase, ambos equipos habrían acordado no ofrecerle ninguna entrevista a la plataforma.

Finalizado el calentamiento de los equipos, y en el momento que los jugadores se retiraban al vestuario, pudo observarse al canterano del Barcelona dando unos toques en dirección al vestuario. Ante esto, una de las comentaristas de Movistar Plus indicó: “Mira que calidad, mira que toquecitos de Lamine Yamal”.

Fue entonces cuando el ex ayudante de campo de Diego Simeone afirmó, a modo de broma: “Ojo que si no le va bien termina en un semáforo. El fútbol es como la vida. Sé que sabe hacer”.

Si bien el comentario de Burgos fue acompañado de risas en la retransmisión, no cayó para nada bien entre los televidentes, quienes expresaron su repudio en redes sociales. A esto se sumo la decisión de los planteles del PSG y del FC Barcelona de no brindarle ninguna nota al medio, que tiene los derechos sobre las transmisiones, lo cual fue acompañado por la propia UEFA.

“Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos”, afirmó el oriundo de Mar del Plata unas horas más tarde.

El Barcelona le ganó al PSG en un partidazo

Con goles de Raphinha por duplicado y Andreas Christiensen el equipo blaugrana venció al conjunto parisino en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions y definirá de local con la ventaja. Por otro lado, los tantos del PSG fueron marcados por Ousmane Dembélé y Vitinha.