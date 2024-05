Fernando Gago sufre en Chivas lo mismo que en Racing

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/streber10/status/1791605871660679498&partner=&hide_thread=false Las Chivas de Don Fernando Gago pic.twitter.com/Yc0WrvWZzT — FER GOLPARA (@streber10) May 17, 2024

A pesar de esto, obtuvo logros en Racing pero ninguno de la magnitud de la que se le exigía al ex jugador de Boca. Ganó el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional 2022 pero no pudo ganar ni Copa de la Liga ni Liga Profesional ni mucho menos, competiciones internacionales. Esto mismo, al parecer, le está empezando a pasar en México donde aún no cosechó ningún título.