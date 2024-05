Belgrano de Córdoba no fue rival para River Plate: 3 a 0

Luego: “Los 2 primeros goles fueron errores nuestros. De los errores tenemos que aprender. Debimos haber tenido más juego, y no pudimos hacerlo. No fue el partido que queríamos hacer, teníamos la intención de jugar mucho en el campo rival. El primer tiempo nos costó muchísimo, nos costó sostener la pelota. En el segundo tiempo mejoramos bastante, el partido se emparejó a pesar de que no tuvimos situaciones claras”.