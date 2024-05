El VAR suma polémicas en el fútbol: ¿Cuánto tiempo le queda?

A pesar de que el VAR en Argentina trae quejas por penales no cobrados, faltas cometidas que devienen en tarjetas sacadas o no sacadas, la polémica mayor ocurre con los goles anulados por fuera de juego y las líneas que se trazan desde Ezeiza. “Empiezan a jugar con los cuadros; un cuadro antes, otro después, las líneas están trazadas en una situación que no te da certeza. Le están quitando lo que realmente es el fútbol, lo han hecho aburrido”, se quejó Cavani. Los que manejan el VAR ya ni se gastan en difundir los audios de las decisiones.