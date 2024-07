El conmovedor motivo por el que Paulo Dybala decidió ser futbolista

En una entrevista, la Joya recordó su paso por las inferiores de Instituto y no pudo evitar rememorar una anécdota de su papá que lo marcó para siempre: "Mi padre llegaba tarde y se iba temprano, casi no lo veía, tenía una final sub 15 y mi viejo no podía ir por su trabajo, todos iban con sus papás, yo estaba solo, en un tiro libre metí un gol y corrí sin dirección a celebrar, llegué donde un señor mal vestido con ropa de trabajo y me abracé con él, si amigos ese era mi papá en silencio viéndome jugar".