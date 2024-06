Así quedaron definidos los octavos de Eurocopa

Cuadro de octavos de Eurocopa

Es fundamental dividir en 2 cuadros los octavos de final.

En la parte superior, sin dudas el cruce más fuerte es Francia vs Bélgica (ambas segundas de sus grupos) y lo más asombroso es el potencial cuartos de final, que podría ser Alemania vs España y Portugal vs Francia/Bélgica

Alemania Dinamarca

España vs Georgia

Portugal vs Eslovenia

Francia vs Bélgica

En la otra parte del cuadro de octavos, el cruce más fuerte es Suiza vs Italia. El ganador de dicho cruce, se enfrentará a Inglaterra en la próxima instancia si es que pasa a Eslovaquia.

Suiza vs Italia

Inglaterra vs Eslovaquia

Rumania vs Países Bajos

Austria vs Turquía

Si hay algo que demostró esta Eurocopa hasta el momento es paridad, sobre todo porque los "grandes seleccionados" no pasaron por encima al resto mientras que los que los que a priori parecían más débiles, en algunos casos fueron grandes revelaciones.

