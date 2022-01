Vendehumo Joseph Stiglitz, perdido en su metaverso

El premio Nobel de Economía considera que una inflación del 50,9% anual tiene un impacto neutro. Deberían quitarle sus medallas.

El índice de precios al consumidor (IPC-Costo de Vida) registró en diciembre 2021 un incremento del 3,8% y acumuló la citada suba de 50,9% a lo largo de 2021, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INdEC) pero para Stiglitz no es un dato relevante.

La inflación de 50,9% en 2021 es 14,8 puntos porcentuales superior al 36,1% de 2020, pero para Stiglitz es soportable según indica su omisión del tema.

Los economistas esperan en 2022 una inflación cercana al 55%, bajo el supuesto de que habrá un acuerdo con el FMI que impida que la situación desbarranque, pero para Stiglitz tampoco es peligroso.

La inflación núcleo fue de 54,9% en 2021, contra una suba de 37,7% de los precios regulados y 50,2% de los precios estacionales, y eso enciende luces entre amarillas y rojas pero Stiglitz, igual que Martín Guzmán, cree en el éxito de la política de acuerdos de precios y la nueva lista de 'Precios Cuidados', que ha sido, es y será un fracaso gigantesco.

El Frente de Todos tiene como su referente internacional a Stiglitz. Lo citan, lo reverencian, lo invocan.

La presidencia de Néstor Kirchner tuvo una inflación promedio de 10% .

tuvo una inflación promedio de . Cristina Fernandez de Kirchner subió el promedio a 23% entre 2008 y 2011.

subió el promedio a entre 2008 y 2011. Y a 28% entre 2011 y 2015.

entre 2011 y 2015. Mauricio Macri lo llevó a 38% .

lo llevó a . Alberto Fernández lo subió a más de 45%.

Pero la tendencia no le llama la atención a Stiglitz, al punto tal que se dice maravillado con el nivel de actividad argentino.

El único milagro que sucede en la Argentina es que la sociedad soporte en silencio semejante aberración con forma de espiral ascendente.

La influencia de Stiglitz es tan perversa y berreta como lo fue la de Jaime Durán Barba en días de Macri, con la diferencia que uno se enfoca en la economía y el otro en la política. Ambos son extranjeros, no radicados en la Argentina, viviendo en dólares estadounidenses, que opinan e influyen sobre la Argentina.

stiglitz martin guzman.webp Joseph Stiglitz y Martín Guzmán.

La inflación argentina 2021 ocurrió en el marco del congelamiento de tarifas, atraso cambiario y controles de precios. En diciembre, los precios regulados subieron 1,7% mientras que la inflación núcleo fue de 4,4% (anualizada es 67%).

El economista Eugenio Marí advierte:

Esto no es sostenible en el tiempo. Se siguen acumulando atrasos de precios relativos que tarde o temprano deberá equilibrarse y tendrá un impacto en la inflación futura. Pero no es simplemente que estamos trasladando inflación de hoy a inflación de mañana, sino que en el camino estas regulaciones e intervenciones generan distorsiones que afectan la inversión, la producción y el empleo. Esto no es sostenible en el tiempo. Se siguen acumulando atrasos de precios relativos que tarde o temprano deberá equilibrarse y tendrá un impacto en la inflación futura. Pero no es simplemente que estamos trasladando inflación de hoy a inflación de mañana, sino que en el camino estas regulaciones e intervenciones generan distorsiones que afectan la inversión, la producción y el empleo.

Pero a Stiglitz todo le parece secundario. Stiglitz está apadrinando el descalabro de Alberto Fernández, del gobierno del Frente de Todos y de la sociedad argentina pero jamás ensayará una autocrítica. Él está convencido de que cuando Fernández colapse podrá afirmar que fue culpa del FMI que no auxilio a la Argentina cuando Fernández pudo terminar 2021 gracias a la asistencia extraordinaria del FMI por distribución de Derechos Especiales de Giro.

Stigliz vive en una realidad paralela. Stiglitz es ciudadano del metaverso, concepto de moda acerca de entornos donde los humanos interactúan como avatares, en una metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones físicas o económicas de la realidad. Muy peligroso el 'vendehumo'.