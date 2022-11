Un miércoles de Mahatma Gandhi

¿Tolerar es aguantar?

La tolerancia es una virtud que fundamenta la no violencia y evita el conflicto. Es tener la capacidad de aceptar a otras personas que no son ni piensan como nosotros, o que no tienen costumbres como las nuestras; que sus valores, reglas y estilos de vida distan de lo que solemos aceptar como propio.