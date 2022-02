Twitter: Leonardo Cositorto, Beto Mendeleiev y Zoe Capital

¿Cuál es el sentido de cerrar una cuenta si luego podrá ser reabierta con algunas modificación en el nombre? Todo indica que sólo se trata de apuntalar jurídicamente a Twitter, quien podrá afirmar, en caso de una acusación o demanda, que tomó medidas drásticas y excepcionales; a la vez que concreta un guiño al público, incluyendo el sancionado: 'Al nombre le agregás un guión o un número y volvés a funcionar'.

Dado que Urgente24 cree en la libertad de expresión pero también condena las 'fake news', considera que clausurar una cuenta es un error de parte de Twitter. Hay otros mecanismos preventivos en la apertura de la cuenta para que no haya que cerrarla después. Sin embargo, para las redes sociales -y el microblogging- la apertura de cuentas es un importante indicador a exhibir en la Bolsa, motivo por el que no se actúa con la prudencia necesaria en el momento indicado.

Leonardo Cositorto. Leonardo Cositorto, personaje polémico bajo sospecha.

Carlo Ponzi

En días reciente @BetoMendeleiev_ ejecutó una 'guerra santa' contra otro personaje muy curioso del enclenque, devaluado, inhóspito mercado financiero doméstico -que nunca consiguió el statu-quo de 'mercado de capitales-, un tal Leonardo Cositorto, a quien acusó de organizar un 'sistema Ponzi' llamado Zoe Capital, origen de la moneda Zoe Cash, e integrante del holding vinculado a la llamada 'comunidad Generación Zoe'.

Cositorto repite la antigua estrategia de mostrarse en vehículos onerosos y aviones privados como mensaje a sus inversionistas de que él es exitoso y poderoso, condiciones que respaldarían sus ofertas de alta rentabilidad. Sin duda una estupidez: ni Warren Buffett ni su socio Charlie Munger, exitosos administradores de carteras, se mostraron alguna vez como ricachones.

Ni @BetoMendeleiev_ ni Cositorto se asumen como 'traders'. En el caso de @BetoMendeleiev_ afirma ser un inversor de corto y Cositorto se autodenomina 'senior coach', con vasta experiencia en 'coaching ontologico'.

Para Urgente24 sería un motivador pero la coach Daniela Lencina afirma que "gracias al coaching ontológico podemos desarrollar recursos para generar nuevos conceptos, crear nuevas realidades, encontrar nuevos significados, explorar nuevos caminos y establecer nuevas conexiones, con nosotros mismos o con los demás".

Un 'esquema Ponzi' es una forma de estafa que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes.

Carlo Ponzi fue un delincuente de origen italiano especializado en estafas, que utilizó alias tales como 'Charles Ponei', 'Charles P. Bianchi', 'Carl' o 'Carlo'.

Ponzi prometía a sus clientes un 50% de beneficios dentro de un plazo de 45 días, o 100% dentro de 90 días, contra la compra de cupones postales descontinuados en otros países y redimiéndolos a su valor nominal en los Estados Unidos como una forma de arbitraje.

Esquemas similares ya se habían realizado antes de Ponzi:

en 1869, Adele Spitzeder en Alemania;

en 1872, Sarah Howe, en USA;

en 1875, Baldomera Larra Wetoret; y

en 1899 William F. Miller, USA.

Inclusive el asuntó llegó a la literatura y Charles Dickens lo mencionó en su ficción 'Martin Chuzzlewit', de 1884. Pero se llama Ponzi....

El caso más reciente fue el de Bernard Lawrence Madoff, quien murió en prisión en abril de 2021.

En el caso de Ponzi, su crisis de confianza se inició cuando el analista financiero Clarence Barron, por encargo del Boston Post, publicó un informe en el que se declaraba que para cubrir las obligaciones contraídas por Carlo Ponzi se necesitaban 160 millones de cupones en circulación, cuando en realidad había 27.000.

mendeleiev.jpg Beto Mendeleiev by Peter Capusotto: "Un hombre que sabe de mujeres".

Guadalupe y el inversor

La periodista especializada en finanzas, Guadalupe Barriviera, hoy día en Adcap Grupo Financiero, realizó una excelente nota en octubre de 2019 acerca de cuentas en Twitter de usuarios que no revelan su verdadera identidad y combinan humor con datos financieros:

@BetoMendeleiev (hoy día @BetoMendeleiev_),

@LaninMZ,

@trader_teddy y

@PicassoBursatil.

Ella informó que "el Beto de carne y hueso trabaja en el área de finanzas de una empresa y ejerce también como docente", o sea que ella pudo dar fe de la existencia del personaje. También explicó el argumento del usuario para no ofrecer su identidad:

(...) En la “vida real”, Beto tuvo otra cuenta con su nombre verdadero, hasta que un día, “en una discusión, arrobaron la cuenta de mi empleador para “escracharme” por mi pensamiento, y dije: 'Tengo que pasar al anonimato; hay mucha mala leche en las redes', relata. (...). (...) En la “vida real”, Beto tuvo otra cuenta con su nombre verdadero, hasta que un día, “en una discusión, arrobaron la cuenta de mi empleador para “escracharme” por mi pensamiento, y dije: 'Tengo que pasar al anonimato; hay mucha mala leche en las redes', relata. (...).

@BetoMendeleiev_ descubrió la vulnerabilidad o alto riesgo que supone identificarse con nombre y apellido real. Y esto es motivo de varias polémicas entre especialistas en redes sociales: ¿es válida una disputa entre un usuario anónimo y uno de identidad comprobada?

La persona detrás de @BetoMendeleiev_ le reveló algo más a Barriviera acerca de sí mismo:

Para mí, hay una distinción entre el trader y un inversor activo de muy corto plazo que tradea. Yo soy este último. No me considero trader como tal: hago mis análisis y opero al día siguiente, generalmente en base a un view. Después se lo mantiene, o si se cae, se opera en consecuencia. Si lo hiciera, le estaría robando el mérito a quien se dedica todo el día a ello, quien pone sus ahorros en juego y genera una diferencia para vivir. No es mi caso. Para mí, hay una distinción entre el trader y un inversor activo de muy corto plazo que tradea. Yo soy este último. No me considero trader como tal: hago mis análisis y opero al día siguiente, generalmente en base a un view. Después se lo mantiene, o si se cae, se opera en consecuencia. Si lo hiciera, le estaría robando el mérito a quien se dedica todo el día a ello, quien pone sus ahorros en juego y genera una diferencia para vivir. No es mi caso.

https://twitter.com/BetoMendeleiev_/status/1492247338387402753 Nunca me di cuenta de esto https://t.co/1KC8rOibHg — Osvaldo "Beto" Mendeleiev ( NUEVA CUENTA ) (@BetoMendeleiev_) February 11, 2022

La denuncia

@BetoMendeleiev_ denunció a Generación Zoe / Zoe Capital y a algunos de los colaboradores de Cositorto, tales como Matías Notaro y Maximiliano Batista. Por cierto que si la denuncia se verifica en sede judicial, habrá que agradecer que un anónimo hizo lo que las instituciones reguladoras han omitido. Pero todavía es temprano para ofrecer una certeza al respecto.

De todos modos, el impacto de la denuncia del usuario de Twitter fue impresionante, provocando un severo deterioro de los activos de Zoe Capital.

@BetoMendeleiev_ lo festejó: "Todo esto que se logró, es gracias a Twitter Argentina, Uds. en otras palabras. Es increíble el poder que tienen las redes sociales al viralizar algo y actuar de una forma mucho más eficiente que los organismos estatales y la justicia. Hemos salvado indudablemente a mucha gente."

Otro usuario muy conocido en Twitter, Javier Smaldone (@mis2centavos), al sumarse a la denuncia, le concedió más credibilidad a @BetoMendeleiev_

Compartió las acusaciones de @BetoMendeleiev_ otro seudónimo, Pullback (@StockAvenger1): "Que sensación de satisfacción haber puesto un granito de arena en avispar gente respecto a advenedizos como Rick, O3, Zoe, Adhemar y otros que ahora olvido. Argentina es terreno fértil para infinidad de inescrupulosos."

A la vez, Pullback padece de cierta fobia por los periodistas: "El 99% merece ser culeado salvajemente por ser cómplices. Todos ensobrados bailando al compás de la pauta oficial. Sin distinción de distritos ni partidos. Lloren cuando sean periodistas en serio."

Dado que Urgente24 acumula 17 años sin participar de la pauta publicitaria del Gobierno Nacional puede decirle a Pullback, con firma de su director, Edgar Mainhard, que:

Es ruin escudarse en un seudónimo para esas acusaciones, y

No identifica a quiénes rescata de su afirmación y, por lo tanto, su 99% se convierte en 100%, algo que lo ubica en zona de escasa credibilidad.

Volviendo a Cositorto, su negocio, sea lícito o ilícito, se encuentra seriamente afectado, en parte -y sin opinar sobre el fondo de la cuestión por carecer de suficiente información- a causa de su reacción tardía e improvisada. Desde un punto de vista comunicacional se diría que algo así como 'culposa'.

Él ha sido citado por la Comisión Nacional de Valores. En tanto, el fiscal federal Eduardo Taiano -conocido por su actuación en el supuesto enriquecimiento ilícito del entonces presidente Néstor Kirchner y luego en el 'caso Alberto Nisman'-, imputó a Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe, a partir de la denuncia de un particular ante el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Taiano pidió al juez federal Ariel Lijo la citación a indagatoria de Cositorto.

La denuncia afirmo que la maniobra delictiva consiste en “captar a jovenes y adultos en situacion de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar, tan solo invirtiendo US$ 1.000, ofrecen ganancias superiores a los $100.000 mensuales sin hacer nada, las victimas que no tienen dinero, son obligadas a captar a 5 o 10 victimas que pongan el dinero solicitado para poder ingresar”.

Cositorto se ha defendido en Instagram, negando las imputaciones mientras decía viajar hacia "otra gran Convención de la Comunidad de Zoe en México".

Será muy interesante conocer la evolución de las denuncias y de las defensas que se interpongan. También la ejecución de todas las medidas necesarias para preservar los intereses de los ahorristas e inversores. Es prioritario en tiempos de incertidumbre, defender al público.

Sin embargo, a Urgente24 le importa este hecho solamente para abrir un debate desde un punto de vista estrictamente periodístico: