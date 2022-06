Sin turbinas de Siemens , Alemania en Nivel 2 y hacia el 3

Sin embargo, finalmente reconoció en público que su país "está en una crisis de gas". Porque "el gas es un bien escaso, los precios ya son altos y debemos estar preparados para el aumento posterior".

El nivel 2 de la emergencia del gas en Alemania significa que los proveedores finales de energía reciben no sólo el derecho, sino también la obligación del Estado de vender gas a empresas y hogares a los precios más altos posibles para reducir la demanda. En este caso, el coste real será fijado por la Agencia Federal Alemana de Redes.

En el nivel 3 de "emergencia", que, aparentemente, no está muy lejos, el mercado del gas sería regulado manualmente por las autoridades, concediendo prioridad a la energía a los hogares y las instituciones sociales. La industria se abastecerá (si es que lo hace) en el 2do. o incluso 3er. turno.

Habek explicó el pasado 21 de junio cómo habrá de verse el mecanismo específico de la dictadura energética en alemán, hablando en el congreso anual de la asociación de la industria alemana (BDI).

Explicó que si “llegamos al invierno con los depósitos de gas medio llenos”, y al mismo tiempo “la válvula de gas está cerrada”, entonces Alemania se verá afectada por una “grave crisis económica”. Por lo tanto, es necesario no usar gas en absoluto en el verano (boreal), sino sólo bombearlo a las instalaciones de almacenamiento subterráneo y generar electricidad en las estaciones de carbón.

Este es, según él, el verdadero "plan ambicioso". Si se lleva a cabo, las instalaciones de los DGS estarán llenas. Entonces esto le dará al vicecanciller la esperanza de prescindir por completo de los suministros rusos. Pero por ahora, estamos hablando de que “la situación económica y política es peor que en la pandemia de COVID”.

Si esta situación persiste hasta el invierno, entonces ciertas “industrias intensivas en gas se desconectarán del suministro no por una semana”, sino por “meses”. Y entonces, advirtió Habek a los industriales, "las empresas simplemente desaparecerán".

Pero el gobierno alemán está trabajando de acuerdo con el plan. Esto infunde esperanzas en la lucha contra el gas ruso. Al mismo tiempo, se prometió superar la inflación, que se basa en precios de gasolina demasiado altos. El 23 de junio superaron simultáneamente los US$ 1.500 por cada 1.000 metros cúbicos en las bolsas europeas.

El vicecanciller Habek, representante del Partido Verde, que en realidad logró el cierre total de las centrales nucleares y la conservación masiva de las centrales térmicas de carbón, prefiere guardar silencio sobre el terrible daño al medio ambiente del combustible de carbón. Además, el gobierno alemán generalmente afirma que una transición a gran escala del gas al carbón en el sector energético no traerá ningún daño a la agenda verde, ya que este proceso se cerrará a fines de 2024. Lo mismo ocurre en los Países Bajos y Polonia. Estos países también pretenden reactivar las centrales térmicas a carbón, que para 2024 deberían generar hasta el 35% de la electricidad consumida.

Es interesante preguntar. ¿De dónde sacarán el carbón? A partir del 10 de agosto se introduce un embargo sobre el suministro de carbón ruso (parte del quinto paquete de sanciones de la UE de abril). En 2021 ese carbón ruso aportó un tercio del consumo en la UE. Hay una respuesta. Las empresas energéticas alemanas esperan obtener permiso para desarrollar lignito particularmente "sucio", por ejemplo, en la región del río Rin. Además, en canteras, por un medio que, por regla general, se distingue por una contaminación del aire particularmente alta.

La introducción acelerada de las energías renovables, para la que la Comisión Europea prometió el 18 de mayo destinar 300.000 millones de euros hacia 2030, se pospone para una fecha posterior.

Canadá golpea fuerte a Alemania

En la comunidad mundial de expertos, ahora es habitual discutir quién anunció sanciones y contra quién. A veces uno tiene la sensación de que los aliados atlánticos están tratando consigo mismos y no con Rusia.

El 23 de junio, muchos medios occidentales publicaron titulares como "Canadá golpeó duramente a Alemania".

El caso es que el 14 de junio Gazprom redujo el caudal por el Nord Stream 1 de 167 millones de metros cúbicos a 100 millones de metros cúbicos por día, y el 16 de junio hasta 67 millones, es decir, en un 60% en general. La empresa rusa explicó esto por problemas con la reparación de turbinas, de las cuales (en virtud del acuerdo sobre la construcción del oleoducto de 2009) es responsable la corporación alemana Siemens. A su vez, explicó el retraso en la devolución de unidades de reparación por sanciones adicionales introducidas por Canadá a principios de junio: se están reparando turbinas en la planta de Siemens en Montreal.

Por supuesto, Habek y el canciller Olaf Scholz se apresuraron a culpar a Rusia de todo. Según Berlin, la decisión de cortar los suministros es política. En otras palabras, en Moscú, dicen, se están entrenando para la introducción de un embargo total de gas con el fin de empujar a la UE a la recesión, o incluso poner en marcha el Nord Stream 2. En Berlín, incluso insinuaron que no se trataba de una reparación programada, sino de un accidente planificado.

Olaf Scholz. El gas resulta el gran condicionante de Olaf Scholz como jefe de gobierno de Alemania.

Mientras tanto, el 11 de julio, Nord Stream 1 realmente recibe un mantenimiento preventivo programado durante dos semanas. Así que prácticamente no habrá gas para Europa. Solo queda una ruta de tránsito a través de Ucrania, con un volumen técnico de no más de 77 millones de metros cúbicos por día. Mientras tanto, el 11 de julio, Nord Stream 1 realmente recibe un mantenimiento preventivo programado durante dos semanas. Así que prácticamente no habrá gas para Europa. Solo queda una ruta de tránsito a través de Ucrania, con un volumen técnico de no más de 77 millones de metros cúbicos por día.

Por cierto, Canadá admite parcialmente su culpabilidad. El ministro de Recursos Naturales, Jonathan Wilkinson, dijo que Ottawa está explorando formas de asegurar el suministro de gas a través de Nord Stream 1. Destacó que el propósito de las restricciones no es causar problemas a Alemania, que “es uno de los amigos y aliados más cercanos” de Canadá. Pero también habrá que respetar las sanciones canadienses.

Esto significa que el jefe de Gazprom, Alexei Miller, tiene razón. No hay forma de salir de la situación con las turbinas alemanas. Alemania, al parecer, este invierno todavía tendrá que introducir el nivel 3 de advertencia de emergencia de gas."

