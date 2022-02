Randolph Hearst, AP y la invasión (?) a Ucrania del 16/02

El comentario fue que la agencia Associated Press, citando inteligencia obtenida por USA, había informado que Rusia estaba considerando el miércoles 16/02 como 'fecha objetivo' para un ataque.

Importante: AP no lo consideró un dato propio sino que, aplicando la técnica periodística convencional, citó una fuente posible del dato. Correcto. Sin embargo, a la vez, es cierto que, por algún motivo, muchos otros medios periodísticos estadounidenses y británicos han participado no sólo de esa profecía sino que apostaron por una invasión de Rusia a Ucrania.

Sin corresponsales en la zona, Urgente24 siempre negó esa posibilidad a fuerza de consultar a fuentes no exclusivamente estadounidenses sino analizar sus argumentos y hablar con residentes o ex residente del Donbass.

En tanto, medios como Financial Times, The New York Times, Reuters, The Washington Post, AP y The Wall Street Journal informaron siempre que la invasión estaba en marcha aunque nunca brindaron sus argumentos.

Un poco de historia

La agencia AP, citada por la difusión de la supuesta 'filtración' del Gobierno estadounidense, tiene como presidente del directorio a Steven Swartz, CEO de Hearst Communications.

Esto sí que es una curiosidad porque William Randolph Hearst, dueño por entonces del 'New York Journal', y Joseph Pulitzer, del 'New York World', publicaron contenidos sensacionalistas y alentaron la guerra de Cuba contra España en 1895. La historia del periodismo afirma que ambos diarios (Hearst fue estigmatizado por Orson Welles en 'Kane Citizen' pero Pulitzer es el nombre de un premio a la calidad periodística en USA... ) inventaron docenas de crónicas para sostener un conflicto que hasta ese momento no existía.

Pequeñas escaramuzas se convertían en grandes batallas, se reportaron grandes cantidades de muertos, incluidos mujeres y niños que supuestamente quedaban abandonados en las cunetas de las carreteras, recuerda Wikipedia.

Los corresponsales rara vez se molestaban en confirmar los hechos, sino que simplemente pasaban los artículos a sus editores en sus respectivas redacciones, donde se publicaban después de condimentarlas con nuevas y falsas declaraciones. Este tipo de periodismo, que se conoce como 'periodismo amarillo', se extendió por toda la nación y su acción propagandística ayudó en gran medida a precipitar la acción militar de Estados Unidos en Cuba y otras colonias españolas de ultramar.

Por lo tanto, el periodismo estadounidense nunca 'meó agua bendita', es oportuno recordarle a varios reporteros argentinos

La situación fue documentada en una anécdota:

Frederic Remington, contratado por Hearst para realizar las ilustraciones que acompañaban una serie de artículos sobre la guerra en Cuba, se declaró aburrido ante la tranquilidad y envió el siguiente mensaje por cable a Hearst en enero de 1897:

-Todo está tranquilo. No hay problemas. No habrá guerra. Deseo volver.

La respuesta de Hearst fue:5

-Por favor, manténgase allí. Usted proporcione las imágenes y yo proporcionaré la guerra.

En enero de 1898, el buque acorazado Maine estalló por una explosión nunca explicada de sus carboneras en el puerto de La Habana. Y hubo guerra.

Hearst publicó un artículo, titulado: "El barco de guerra Maine fue partido en dos por una arma secreta infernal". ¡...!

Ucrania 2022

El 16/02 amaneció sin novedades en el frente. No hubo invasión de Rusia aunque el presidente estadounidense Joe Biden dijo que una invasión todavía era una posibilidad.

El ejército de tanques del Distrito Militar Occidental (ZVO) inició un retroceso hacia los puntos de despliegue permanente (sus bases habituales), finalizados los ejercicios planificados, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Y unidades del Distrito Militar del Sur (SMD) regresaron de Crimea, donde también ocurrieron maniobras a gran escala. La fecha oficial de finalización de los juegos de guerra es el domingo 20/02.

"Los militares de las unidades del ejército de tanques del Distrito Militar Occidental han completado la carga de tanques y vehículos blindados con orugas en plataformas ferroviarias y han comenzado a marchar de manera combinada a los puntos de despliegue permanente a una distancia de unos mil kilómetros", afirmó el comunicado oficial.

Sin embargo, USA y la OTAN continuaron advirtiendo acerca de una invasión "en cualquier momento", lo que ameritaría el envío de tropas y suministros militares para a Europa del Este.

Hablando después de reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz, sucesor de Angela Merkel, Putin dijo que Occidente acordó discutir la prohibición del despliegue de misiles en Europa, restricciones a los ejercicios militares y otras medidas de fomento de la confianza, temas que Moscú puso sobre la mesa hace años.

Cuando se le preguntó si podría haber una guerra en Europa, Putin dijo que Rusia no la quiere, aunque el intento de Ucrania de unirse a la OTAN representa una gran amenaza para la seguridad de su país.

Pero Scholz reiteró que la expansión de la OTAN hacia el este “no está en la agenda, todo el mundo lo sabe muy bien”.

Putin le replicó: “Nos dicen que no sucederá mañana. Bueno, ¿cuándo sucederá? ¿Pasado mañana? ¿Qué cambia para nosotros en la perspectiva histórica? Nada."

Scholz elogió el anuncio de la retirada de las tropas como una “buena señal”, y agregó: “Esperamos que sigan más”.

Putin siempre dijo que el 20/02 terminaban los ejercicios y Alemania lo sabía, motivo por el cual decidió no enviar a Ucrania las armas que pedía Kiev. ¿Y entonces cómo se explica todo esto?

El Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes de tanques y obuses rodando sobre plataformas ferroviarias y campos nevados.

De acuerdo la agencia AP, "no reveló dónde o cuándo se tomaron las imágenes, o hacia dónde se dirigían los vehículos, excepto 'a lugares de despliegue permanente'".

Esto también es para tener en cuenta porque en un conflicto siempre pueden ocurrir engaños, es parte del 'negocio'. Es cierto que Rusia debería aportar más precisiones aunque a la vez es verdad que, de acuerdo a los acontecimientos, no necesariamente le será suficiente a estadounidenses y británicos.

“Cuando veamos que las tropas se retiran, creeremos en la desescalada”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.

El problema central de Ucrania es que aún no llegó la asistencia financiera de al menos US$ 5.000 millones que le pidieron a USA. Sin la amenaza rusa en la frontera ¿cuánto demorará en desestabilizarse el interior de Ucrania con su crisis económica detonada?

El secretario general de la OTAN y próximo presidente del Banco Central de Noruega, el ex socialdemócrata Jens Stoltenberg, dijo que "hasta ahora, no hemos visto... ninguna señal de una presencia militar rusa reducida en las fronteras de Ucrania", y agregó que la OTAN quiere ver una "retirada significativa y duradera" de las fuerzas rusas. Sin duda una estupidez: dentro de territorio ruso, un gobierno puede movilizar tropas tal como se le antoje.

En tanto, sí ocurrieron ataques cibernéticos contra sitios web del ejército ucraniano, el Ministerio de Defensa y los principales bancos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos no ha determinado quién estuvo detrás de los ataques.

El problema de Ucrania es que todo es obsoleto y sin mantenimiento, incluyendo su tecnología informática.

Sin embargo, en la región rusa de Belgorod, a 30 kilómetros de la frontera con Ucrania, los corresponsales informaron que no había novedades y el personal militar paseaba por las calles de la aldea.

“Somos amigos de Ucrania”, dijo la aldeana Lyudmila Nechvolod. “Estamos en la frontera, tenemos parientes aquí y allá, todos tienen a alguien allá (en el lado ucraniano). Nadie quiere la guerra”.

¿Qué es lo que viene? Una medida demorada pero obvia: los legisladores rusos instaron a Putin a reconocer las áreas controladas por los rebeldes separatistas en el este de Ucrania como estados independientes.

La Duma, cámara baja de Rusia, votó a favor de presentar un llamamiento a Putin en ese sentido: la República de Donestk. Eso sí que será un problemón político, no bélico. Ni siquiera es seguro que Putin por ahora lo conceda. Pero es cierto que la opinión pública rusa simpatiza con los descendientes de rusos que viven en Ucrania.

De todos modos, si Occidente incumple los Acuerdos de Minsk ¿por qué Rusia no reconocería la República de Donetsk?