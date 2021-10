Otoniel casi sonríe por la extradición a USA

Otra estupidez más del delfín de Álvaro Uribe Vélez.

https://twitter.com/dicaduran/status/1452075557575925762 1. Con el ingreso de Pablo Escobar al mundo del narcotráfico, la clase política cambió. Los dineros calientes empezaron a permearla, llegaron hasta el Congreso. Él mismo fue congresista. Otoniel, en cambio, nunca salió de la selva mientras lideró su cartel. pic.twitter.com/TKir3W3s9H — .:Diana.C.Durán:. (@dicaduran) October 24, 2021

La persecución

Las autoridades colombianas habían estado persiguiendo a Úsuga durante una década, y el Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de US$ 5 millones por información que condujera a la captura del criminal al que acusó de controlar una vasta red de laboratorios de cocaína y pistas ilegales y muelles de lanchas rápidas utilizados para contrabandear drogas. Se habían dictado un total de 132 órdenes de arresto contra Úsuga.

Así, Dairo Antonio Úsuga David se convirtió en el hombre más temido del Bajo Cauca antioqueño y el narcotraficante más buscado del país.

Nacido en Necoclí, Antioquia, él fue miembro de la guerrilla del EPL (Ejército Popular de Liberación), con tan solo 16 años de edad. Luego pasó al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Carlos Castaño Gil. En ese grupo 'Otoniel' se caracterizó por su crueldad.

Los hermanos Castaño le fueron soltando información relevante sobre las finanzas del narcotráfico, proveedores, compradores y rutas, información que luego capitalizó cuando tomó el mando del Clan del Golfo.

En 2012, tras la muerte su hermano, Juan de Dios Úsuga David, alias 'Giovanny', él ocupó el cargo de máximo jefe del Clan del Golfo.

En 2015 se organizó la Operación Armagedón para capturarlo. Y 6 años después, el Gobierno nacional, en la Operación Osiris, celebró los resultados.

https://twitter.com/Diego_Molano/status/1452343798122614793 Sobrevolamos el lugar exacto donde los soldados y policías de la ‘Operación Osiris’ encontraron a alias ‘Otoniel’. No hay lugar en el que el crimen tenga donde esconderse, allí llegará la Fuerza Pública. pic.twitter.com/w17EE2i9lo — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) October 24, 2021

La suerte está echada

Según los informes, el destino de Otoniel se selló a principios de 2021 cuando las autoridades decidieron intensificar su búsqueda, en medio de altos niveles de producción de cocaína.

Hace 2 semanas, oficiales de inteligencia lograron identificar la ubicación aproximada del escondite de Úsuga en la estratégica región de Urabá, cerca de la frontera con Panamá, según el diario colombiano El Tiempo. Lo hicieron gracias a los empleados del cártel que llevaban medicamentos al capo de la droga para tratar problemas renales.

Aproximadamente a las 5:00 de la mañana del viernes 23/10, se tomó la decisión de lanzar Operación Osiris, un asalto militar en el dominio rural de Úsuga.

Osiris era el antiguo dios egipcio del inframundo.

Más de 20 helicópteros, 10 drones de vigilancia no tripulados y cientos de soldados bloquearon ríos y carreteras para detener al objetivo, cuyo nombre en código era “El Blanco” , que huía en un área de búsqueda de 3,5 Km2 en la provincia de Antioquia. Mientras los comandos avanzaban, buques de la Armada esperaban en alta mar en el Mar del Caribe para asegurarse de que Úsuga no pudiera escapar en bote.

El sábado por la tarde, la revista Semana dijo que 4 miembros de una unidad de élite del ejército habían rastreado al capo hasta cerca de una casa de campo de madera en la cordillera del Macizo de Paramillo. A las 15:00 ocurrió la invasión.

El Presdente Duque agradeció a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña por colaborar en inteligencia.

Los expertos se muestran escépticos de que la detención de Úsuga cambie las reglas del juego en las drogas en Colombia.

Sergio Guzmán, quien dirige la consultora Colombia Risk Analysis, en Bogotá:

Su captura no es una hazaña menor y no es algo que quiera subestimar [pero] la ecuación de la guerra contra las drogas permanece sin cambios. Su captura no es una hazaña menor y no es algo que quiera subestimar [pero] la ecuación de la guerra contra las drogas permanece sin cambios.

Será reemplazado por otra persona, y pronto sabremos cómo ese alguien se acerca a la guerra contra las drogas. Pero no representa un cambio radical en cómo se libra y se pierde la guerra contra las drogas. Siempre que cae un jefe de la mafia, varios están listos para ocupar su lugar, y eso es lo que estamos viendo con Otoniel. Será reemplazado por otra persona, y pronto sabremos cómo ese alguien se acerca a la guerra contra las drogas. Pero no representa un cambio radical en cómo se libra y se pierde la guerra contra las drogas. Siempre que cae un jefe de la mafia, varios están listos para ocupar su lugar, y eso es lo que estamos viendo con Otoniel.

Capturado Otoniel, el narco más peligroso y buscado de Colombia: los detalles | Semana Noticias

No pasa nada

Iván Gallo, en Las Dos Orillas, escribió:

"Como si se tratara de un trofeo los soldados que la Fuerza Especial del Ejército que llevaban en un helicóptero al líder máximo del Clan del Golfo, se tomaban selfies con él. Otoniel, con mueca satánica, sonreía. Esa primera foto divulgada el sábado 23 de octubre conmocionó al país con más fuerza que su captura. Después, con el correr de las horas, se conocieron más imágenes: Otoniel sin camisa siendo sometido por los soldados y manteniendo la misma sonrisa cínica, como si su captura no fuera más que una parte ya conocida de la trama, como si todavía no se moviera una hoja en Necoclí sin su mandato.

Otoniel estaba obsesionado porque el Gobierno colombiano le diera al grupo que dirigía, el Clan del Golfo, una organización hecha a punto de retazos de Bacrim tan temibles como Los Rastrojos o Los Urabeños, un estatus político. Con la llegada de Juan Manuel Santos a su primer periodo, en el 2010, asesores suyos como Germán Chica y el venezolano JJ Rendón, quienes estuvieron detrás de su campaña, según testimonio de Don Berna, habrían recibido US$ 12 millones de parte de él para que los metieran en un paquete de negociación y les dieran el estatus que tenían las FARC y el ELN. En el 2018, al final del segundo periodo presidencial de Santos, el líder del Clan del Golfo salió en un video vestido de camuflado y volvió a hablar de sometimiento a la justicia. En ese momento la operación Agamenón, creada con millones de dólares en recursos para capturarlo, no le hacía ni cosquillas.

Los rumores de su imbatibilidad se multiplicaban y generaban su aura mítica entre campesinos e indígenas del Urabá. Decían que estaba rezado, que una bruja lo hacía invisible ante sus enemigos, que pagaba grandes cantidades de plata a todo aquel que decidiera confundir al ejército con su información, que estaba en el nudo del Paramillo protegido por los Embera Chamí quienes se vengaban de un Estado que los había condenado al olvidado protegiendo a su enemigo mayor. Mientras tanto, uno a uno, alias Inglaterra, Gavilán y su mismo hermano Geovanny, eran abatidos por el propio ejército. A él nunca le pasaba nada. ¿Sería él mismo el informante, el sapo?

Cayo alias Otoniel, el narcotraficante mas buscado del pais

En una de sus ya acostumbradas salidas en falso Iván Duque afirmó que la captura de Otoniel era tan importante como la caída de Pablo Escobar. Comparar el poder de uno, con el otro, es tan absurdo como afirmar que Duque tiene la jerarquía de un gran mandatario. En lo que si se parecen es en lo sapos. Escobar entregó a la mayoría de sus hombres e hizo tratos por debajo de la mesa con el gobierno de Ronald Reagan para darles la cabeza, por ejemplo, de Carlos Lehder, uno de sus socios en el Cartel de Medellín. En los últimos años el circulo inmediato de Otoniel ha sido desmantelado mientras él permanecía fresco.

A lo mejor preparó, durante años, el terreno para su entrega. A lo mejor estaba esperando la puesta en escena, el show mediático para hacer más espectacular su sometimiento a la justicia. El orden que tenía el cambuche en Necoclí donde lo capturaron, sus botas pantaneras recién estrenadas, su imperturbable sonrisa… ¿Qué va a pensar uno? A lo mejor preparó, durante años, el terreno para su entrega. A lo mejor estaba esperando la puesta en escena, el show mediático para hacer más espectacular su sometimiento a la justicia. El orden que tenía el cambuche en Necoclí donde lo capturaron, sus botas pantaneras recién estrenadas, su imperturbable sonrisa… ¿Qué va a pensar uno?

Lo mejor que le puede pasar a un narco en estos momentos es ser extraditado a los Estados Unidos. Se pagan unos diez años por unos cuantos kilos de coca, se obvia los crímenes que este monstruo cometió en Colombia, como el asesinato sistemático de policías en un plan pistola planeado como venganza por la muerte de su hermano Geovanny el 31 de diciembre del 2012, o la violación de cientos de niñas entre 11 y 13 años, a los que era adicto, en Urabá.

Ni hablar de las extorsiones, los secuestros, las torturas. Todo eso quedará impune. Revisen la cantidad de narcos que han regresado a gozar de sus fortunas después de pagar condenas ridículas en Estados Unidos, se caerán de para atrás.

El pasado 13 de septiembre Otoniel cumplió 50 años. A lo sumo le darán 10 y a los 60 saldrá a buscar las caletas en la selva en donde tiene buena parte de su fortuna, calculada en US$ 900 millones. Regresará al país en silencio, con nombre y rostro cambiado, incluso hasta fingirán su muerte, volverá a Necoclí, la tierra de sus ancestros y será un rico hacendado más. Las niñas siempre estarán ahí, al alcance de la mano. El crimen en Colombia si paga."