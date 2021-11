Meta.jpg Meta, el nuevo nombre del universo de Facebook.

Allí radica el verdadero peligro. Louis Rosenberg incluso va más allá y apunta contra Facebook, por ejemplo: “Estoy muy preocupado por las consecuencias negativas, y no es porque me preocupen los malos actores pirateando la tecnología o secuestrando nuestras buenas intenciones. No, me preocupan los usos legítimos de la realidad aumentada por parte de los poderosos proveedores de plataformas que controlarán la infraestructura.”

Estoy más convencido que nunca de que la realidad aumentada se convertirá en el centro de todos los aspectos de la vida, tocando todo, desde cómo trabajamos y jugamos hasta cómo nos comunicamos entre nosotros. De hecho, estoy convencido de que sucederá en esta década, y sí, será mágico. Estoy más convencido que nunca de que la realidad aumentada se convertirá en el centro de todos los aspectos de la vida, tocando todo, desde cómo trabajamos y jugamos hasta cómo nos comunicamos entre nosotros. De hecho, estoy convencido de que sucederá en esta década, y sí, será mágico.

Su historia

Louis Rosenberg nació el 24 de mayo de 1969 y actualmente es director ejecutivo y científico jefe de la empresa de inteligencia artificial Unanimous AI. Se lo conoce como el “padre de la realidad aumentada”. Estudió en la Universidad de Stanford y el trabajo final de su doctorado resultó en el sistema de accesorios virtuales para la Fuerza Aérea de USA, el primer sistema de realidad aumentada inmersiva, construido en 1992.

Tiene una gran carrera dentro del área tecnológica y fundó varias compañías como Immersion Corp y Outland. Por ejemplo, en 1995, Rosenberg fundó Microscribe, una empresa que desarrolló el primer digitalizador 3D de escritorio, un sistema que permite a los animadores digitalizar objetos físicos en modelos informáticos 3D. El digitalizador Microscribe 3D se utilizó en la producción de muchas películas importantes, como Shrek, La Era del Hielo y Titanic.

Louis Rosenberg también se dedicó a escribir y tiene varias novelas publicadas.

Por más que la realidad aumentada sea su pasión, Rosenberg advierte que no es todo color de rosas: “La realidad aumentada puede ser una fuerza para el bien, para hacer del mundo un lugar mágico y expandir lo que significa ser humano. Pero para protegernos contra los peligros potenciales, debemos proceder con cuidado y consideración, anticipándonos a los problemas que podrían corromper lo que debería ser una tecnología edificante”.