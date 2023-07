La música despide a Tony Bennett, que murió a los 96 años

Ese día, tras una extensa carrera que comenzó a sus 10 años bailando tap y cantando sus primeros temas, el músico que murió este viernes a sus 96 años decidió ponerle un moño a su carrera y despedirse del público con el show One Last Time: Una noche con Tony Bennett y Lady Gaga.

bob hope tony bennett.jpg Entre Tony Bennett (izquierda, sonriendo) y Bob Hope (derecha), sólo existía la admiración mutua.

La producción musical, que está disponible desde mediados del 2021 en Paramount+, sirvió como despedida de la leyenda de la música. Su paso como mesero cantante en un restaurante de Nueva York fue solo el comienzo. Incluso entonces, a los 15 años, Bennett supo que había encontrado su vocación.

Simplemente decidí que… me encantaría tener éxito, y si no lo tuviera, haría esto por el resto de mi vida [le dijo a Larry King en el 1998]. Me encantó

En 2021, seis meses después de que Bennett y su familia revelaran que sufría Alzheimer, Bennett cantó junto con Lady Gaga ante multitudes en una serie de dos conciertos a principios de agosto, anunciada como su última actuación en Nueva York.

Tony Bennett, Lady Gaga - Love For Sale (Official Music Video)

Además de su canción más emblemática, Bennett interpretó temas como "Fly Me to the Moon" y "Steppin 'Out With My Baby" y dúos con Lady Gaga, incluidos "Love For Sale" y "Anything Goes".

Nacido el 3 de agosto de 1926 en Astoria, Nueva York, En 1946, dio su primer concierto en el club nocturno Shangri-La. Su gran oportunidad llegó tres años después, cuando el famoso artista Bob Hope lo escuchó en Greenwich Village. Fue Hope quien sugirió un nombre artístico más simple para la estrella en ciernes, dijo Bennett a CNN en 2004:

Me sacó de ese espectáculo y me puso justo en el escenario de Paramount, y dijo: '¿Cómo te llamas?' Le dije: 'Anthony Dominick Benedetto'. Él dijo: 'Bueno, eso es demasiado largo para la marquesina. Simplifiquémoslo y llamémoslo Tony Bennett'

Tony Bennett: De ser el último crooner a la iconicidad pop

Pero no todo fue fácil para Bennett. Dos de sus matrimonios terminaron en divorcio. Y el cantante luchó contra las drogas y problemas financieros en la década de 1970, cuando la música rock se apoderó de la escena y su popularidad decayó, años más tarde encontraría este enfoque transversal para mantener su estilo a la par de las nuevas generaciones:

Pensé que estaba cantando bien. Crees que lo estás haciendo muy bien, pero no es así. No es tan bueno como estar sobrio. Estoy más alto que nadie en este momento al estar sobrio porque estoy completamente despierto. Soy completamente honesto

maxresdefault (1).jpg

Cuando tenía 86 años, el cantante editó Viva Duets, un álbum en el que también participaron artistas latinos como Ricardo Arjona, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Luis Guerra y el argentino Vicentico, de los Fabulosos Cadillacs.

En conversación con clarín, Bennett confesó cuál era su secreto para mantenerse en la industria y llevar una vida tan activa a tan avanzada edad. Con su característica humildad, el artista simplemente resaltó lo siguiente:

No trabajé ni un solo día en mi vida. Canto, pinto. Esa es mi pasión, y aún tengo mucho por aprender. Conservo muy buena salud, por eso espero seguir andando todo el tiempo que pueda y, si mi voz en algún momento se deteriora, dejaré de hacerlo. Pero, por ahora, los conciertos se llenan.

