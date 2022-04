'Help!', backstage por los protagonistas

A la duodécima toma por fin, George logró que fuera una buena toma. Luego, Ringo Starr incorporó una pandereta, y Harrison agregó la serie de notas descendentes de guitarra, al estilo Chet Atkins, uno de sus ídolos, que cerraban cada estribillo. John Lennon tocó la guitarra rítmica, usando una acústica de 12 cuerdas.

El propio John, decía:

“Las dos únicas canciones de verdad que escribí para los Beatles fueron ‘Help’ y ‘Strawberry Fields’. Fueron las que realmente escribí por experiencia y no porque me proyectaba a una situación y escribía una bonita historia al respecto, que siempre me pareció falsa. La letra es tan buena ahora como era entonces. Me hace sentir seguro saber que era tan sensible, consciente de mí mismo en ese entonces… Eso fue sin ácido, sin nada; bueno, marihuana “.

Curiosamente, John decía que la canción en realidad comenzó a escribirla mucho antes de la película, por ello contó:

“Lo escribimos en mi casa de Kenwood. Tenía una pequeña maqueta, llamada algo así como ‘Mantén tus manos fuera de mi bebé’. De todos modos, estuvo flotando por mucho tiempo y, cuando Paul vino, decidimos, más o menos, adaptarla. Escribimos ‘”Help” después de que nos hubieran dicho el título de la película. Nunca escribimos para encajar con el argumento, aunque la letra final parecía encajar bien”.

Parece que… Ringo sugirió otro título

En realidad, fue Ringo el primero que sugirió un título para la película ‘8 brazos para sostenerte’ (?). A propósito, el cineasta Richard Lester contaba:

Una tarde, John y Paul tomaron prestado el piano de estudio y comenzaron a trabajar. A la mañana siguiente, nos tocaron la canción terminada y la grabaron a la noche siguiente… John, años después, a menudo decía que 'Help!' fue una canción muy personal y emotiva para él. “En cuanto a quién escribió qué en la canción, Lennon se tomó rápidamente el crédito completo. Si bien definitivamente era principalmente una canción de John, Paul también intervino. Una tarde, John y Paul tomaron prestado el piano de estudio y comenzaron a trabajar. A la mañana siguiente, nos tocaron la canción terminada y la grabaron a la noche siguiente… John, años después, a menudo decía que 'Help!' fue una canción muy personal y emotiva para él. “En cuanto a quién escribió qué en la canción, Lennon se tomó rápidamente el crédito completo. Si bien definitivamente era principalmente una canción de John, Paul también intervino.

En su libro autobiográfico, Paul explica:

John se fue a su casa y lo pensó. Escribió la base, luego tuvimos una sesión de composición sobre el tema. Nos sentamos en su casa y lo escribimos, por lo que obviamente no tenía tanto. Tendría que darle crédito a John por la inspiración original 70-30. Mi principal contribución es la contra melodía a John. Si analizas nuestras canciones, las de John suelen estar en una nota, mientras que las mías suelen ser mucho más melódicas. Disfruto yendo a lugares con melodías. Me gusta lo que John hizo también, pero los suyos son más rítmicas. John se fue a su casa y lo pensó. Escribió la base, luego tuvimos una sesión de composición sobre el tema. Nos sentamos en su casa y lo escribimos, por lo que obviamente no tenía tanto. Tendría que darle crédito a John por la inspiración original 70-30. Mi principal contribución es la contra melodía a John. Si analizas nuestras canciones, las de John suelen estar en una nota, mientras que las mías suelen ser mucho más melódicas. Disfruto yendo a lugares con melodías. Me gusta lo que John hizo también, pero los suyos son más rítmicas.

John también reveló otra influencia en la composición de la canción

Recuerdo que Maureen Cleave, una escritora, la que hizo la famosa historia de ‘Jesús’ en ‘Evening Standard’, me dijo: ‘¿Por qué nunca escribes canciones con más de una sílaba en las palabras?’ Nunca lo consideré antes, así que después puse algunas palabras de tres sílabas, pero de todos modos no pensó mucho cuando le toqué la canción. Estaba inseguro entonces, y cosas así sucedieron más de una vez. Recuerdo que Maureen Cleave, una escritora, la que hizo la famosa historia de ‘Jesús’ en ‘Evening Standard’, me dijo: ‘¿Por qué nunca escribes canciones con más de una sílaba en las palabras?’ Nunca lo consideré antes, así que después puse algunas palabras de tres sílabas, pero de todos modos no pensó mucho cuando le toqué la canción. Estaba inseguro entonces, y cosas así sucedieron más de una vez.

Lo cierto es que cuando Paul y John se juntaron un 11 de abril, que fue la fecha en que se decidió el título de la película. Paul recuerda muy vívidamente aquella sesión de componer en la casa de John, en Kenwood. Y es que en verdad, Maureen Cleave estaba en realidad en Kenwood en la sala de estar con Cynthia Lennon cuando él y Paul estaban arriba escribiendo la canción.

Ficha Técnica