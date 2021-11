George Harrison y su historia de la renuncia a The Beatles

Acostumbrados a grabar sin compañía en los estudios EMI hasta altas horas de la madrugada y con libertad absoluta para trabajar, ahora se encontraban con la obligación de adaptarse a los tiempos y costumbres de la industria cinematográfica.

Había que esperar a que las cámaras estuviesen grabando para improvisar una posible línea de bajo o intentar algún arreglo en el piano, y además debía parecer en todo momento un acto natural y espontáneo. Y aquello los desesperaba. Tampoco podían llegar al estudio por la tarde y quedarse grabando hasta el amanecer.

Ahora había que madrugar, cumplir horarios. El plan de Paul era muy interesante en teoría pero inviable.

Las tensiones entre los músicos aumentaron más y más. Fue en este momento cuando George Harrison anunció que tenía la intención de abandonar el grupo.

Las galletas

El 15 de enero de 1969, The Beatles tuvo una reunión muy importante: 5 horas, y George dejó en claro que estaba preparado para dejar la banda.

John había comenzado con Yoko Ono, y la situación era tensa porque para George, sus compañeros le prestaban más atención a la opinión de la recién llegada que a la de él.

En 1970, John le contó a la revista Rolling Stone:

En 1970, John le contó a la revista Rolling Stone:

Puedes preguntarle a Paul, probablemente esté en los periódicos, lo dijo muchas veces, al principio odiaba a Yoko y luego llegó a gustarle. Pero es demasiado tarde para mi. Estoy a favor de Yoko. Y George, mierda, la insultó directamente en la oficina de Apple [Records, el sello que la banda fundó] al principio, simplemente siendo 'directo' ya sabes, ese juego de 'Bueno, esto va a ser sincero porque esto es lo que hemos escuchado y Dylan y algunas personas dijeron que tiene un nombre pésimo en Nueva York, y tú emitiste malas vibraciones'. Eso es lo que le dijo George y los dos nos sentamos, y no le pegué. No sé por qué.

Los problemas entre George y Yoko empeoraron cuando Yoko se involucró en las sesiones de Abbey Road, trayendo una cama al estudio mientras se recuperaba de un accidente automovilístico.

El libro del ex ingeniero de Abbey Road, Geoff Emerick, 'Here, There and Everywhere: My Life Recording the Music of the Beatles' (Aquí, Allí y en cualquieer lugar: Mi vida grabando la música de The Beatles), relató un incidente durante una sesión de grabación cuando George y Yoko se pelearon por un paquete de galletas.

Emerick escribió:

Emerick escribió:

... Me di cuenta de que algo en el estudio había llamado la atención de George Harrison. Después de un momento o dos, comenzó a mirar con ojos saltones por la ventana de la sala de control... Yoko se había levantado de la cama y caminaba lentamente por el piso del estudio hasta que finalmente se detuvo en el gabinete Leslie, de Harrison, que tenía encima un paquete de galletas digestivas de McVitie. Despreocupada, ella comenzó a abrir el paquete y delicadamente sacó una sola galleta. Justo cuando el bocado le llegó a la boca, Harrison no pudo contenerse más. '¡Esa p......a!' Todos parecían horrorizados, pero todos sabíamos exactamente de quién estaba hablando.

Sin embargo, la reunión de 5 horas no tuvo que ver con Yoko, aunque luego él admitió que ella era parte del problema.

George estaba enojado por el proyecto de la película 'Get It Back' (que terminó llamándose 'Let It Be'), y por sus planes para presentaciones en vivo como parte de una estrategia para recuperar vitalidad y mercado porque The Beatles estaba en decadencia.

George dijo en 'Anthology': "Para mí, volver al invierno del descontento con The Beatles [durante el rodaje de 'Let It Be'] fue muy poco saludable e infeliz".

George recordó haber salido de la filmación y dijo:

Nos estaban filmando hasta cuando teníamos una pelea. Nunca llegó a los golpes, pero pensé: '¿Cuál es el punto de esto?' Soy bastante capaz de ser relativamente feliz por mi cuenta y no puedo ser feliz en esta situación. Me voy de aquí'... Luego superpuesto a eso estaba Yoko, y había vibraciones negativas en ese momento.

Y lo cierto es que George dejó The Beatles durante varios días. Lennon estaba furioso y dijo que había que aceptarle la renuncia. Hasta mencionó reemplazarlo con Jimi Hendrix, el guitarrista estadounidense que por esos días frecuentaba a The Beatles. Pero el resto de la banda, la producción y los abogados consideraron una locura.

GEORGE HARRISON: LA HISTORIA DEMUESTRA QUE FUE EL MEJOR BEATLE

El fondo de la cuestión

Justamente ha llegado el documental 'The Beatles: Get Back', dirigido por Peter Jackson, quien accedió a 150 horas de filmación de esas jornadas.

En 'Get Back' se puede apreciar a George Harrison renunciando a la banda un día cuando Harrison observaba en silencio a Lennon y McCartney trabajando en 'Two of Us' como si los demás no estuvieran allí.

Cuando llegó la hora del almuerzo, Harrison dijo con naturalidad: “Dejo la banda ahora”.

Pero días después la banda convenció a Harrison de que regresara. La mañana en que ocurrió, la cámara muestra a Harrison y Lennon leyendo una noticia acerca de un intercambio de golpes que se habían dado, lo que nunca ocurrió, y se burlan de eso mientras hacen posturas de boxeo.

El fondo de la cuestión era muy concreto: en el comienzo, todas las canciones eran letra y música de Paul McCartney y John Lennon, mientras George Harrison y Ringo Starr tenían papeles secundarios. Lennon y McCartney componían 1 canción por álbum para que la cantara Starr, y Harrison elegía grabar un tema propio.

Desde 1965, las composiciones de Harrison comenzaron a mejorar en calidad y los otros miembros de la banda reconocieron el potencial de Harrison como compositor por lo cual en el álbum 'Rubber Soul' se puede presenciar su aporte, incluyendo la incorporación del sitar.

Sin embargo, la mayoría de sus ideas para nuevas canciones, fueron rechazadas, especialmente las ofrecidas durante los ensayos en Twickenham, donde su composición 'All Things Must Pass' fue desplazada por 'For You Blue'.

Harrison comenzó a sentirse frustrado y alimentó su resentimiento hacia el resto del grupo, especialmente hacia Lennon y McCartney.

Las condiciones

Harrison puso 2 condiciones para no dejar The Beatles.

La primera fue incorporar a la banda al teclista Billy Preston. De hecho, y aunque nunca llegó a ser un miembro oficial de The Beatles, su nombre consta en los créditos del disco con el que culminaría el proyecto 'Get Back', al final titulado 'Let It Be'.

La segunda condición dera interrumpir aquel invento de la documentación audiovisual del proceso de grabación del disco, alejarse de las cámaras y de la parafernalia circense de Twickenham, y trasladar las sesiones a un estudio musical de verdad: Apple Corps, en la calle Savile Row, de Londres. Se aprovecharía el metraje que se hubiese filmado para el documental y las canciones que ya se hubiesen escrito, pero a partir de ese instante las cosas se harían a la antigua usanza. En un estudio de grabación. Con un productor. Y a todo el mundo le pareció una excelente idea.

En cuanto al documental, que tenía que ser emitido como un especial de televisión junto con el concierto en directo, ninguno quería saber nada. No obstante, Apple Corps había invertido mucho dinero, existía un contrato de distribución con United Artists y no podían cancelarlo.

Por otra parte, el ingeniero de grabación George Martin estaba cansado de The Beatles, de su inconstancia, del distanciamiento de Ringo Starr y George Harrison con sus compañeros, de la actitud dominante de Paul McCartney, del comportamiento impredecible de John Lennon bajo los efectos de la heroína y de la omnipresencia de Yoko Ono.

George Martin había renunciado y la producción corría a cargo de Glyn Johns, quien con el tiempo sería sustituido por Phil Spector, amigo de Lennon, lo cual también acabaría siendo un problema, en especial por la orquestación que impuso al tema 'Let It Be' contra la voluntad de Paul.

7 meses más tarde, después de que Phil Spector terminase su labor como productor, 'Get Back' no podía llamarse el proyecto cuando la disolución del grupo estaba en todos los mentideros. Al mismo tiempo que se publicaba ese disco, The Beatles anunciaban su separación. No había ningún lugar al que volver. El álbum merecía un título que fuese más honesto con la realidad: «Déjalo estar». Mayo de 1970.

Final

Fue Harrison quien introdujo a sus compañeros al movimiento Hare Krishna, etapa que se entiende como una de las de mayor experimentación musical, armónica y poética que tuvieron como grupo llegando a escribir las canciones de uno de los mejores discos de la historia del rock, el 'Álbum Blanco'.

Después de la separación de la banda, Harrison demoró apenas 7 meses - noviembre de 1970- en presentar 'All things must pass' ('Todo pasará', que debió haber sido traducida 'Todas las cosas deben pasar'), con Eric Clapton, Billy Preston, Ringo Starr, Gary Wright y con Phil Spector en la producción: 6 discos de platino, N°1 en Billboard 200 y en UK Album Charts durante semanas.

Fue pionero en un concierto benéfico: Concert for BanglaDesh, 2 jornadas en el Madison Square Garden para reunir dinero contra el hambre y la pobreza en un país devastado por la Guerra de Liberación contra Pakistán. Terminó ganando el premio Grammy al Álbum del Año en 1973.

Años después también integró una superbanda, 'The Traveling Wilburys', durante 2 años, junto a Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty y Bob Dylan.

En tanto perdió un juicio por plagio cometido por su canción 'My Sweet Lord', según el grupo estadounidense 'The Chiffons' (él se vengó componiendo 'This Song' como crítica al juicio y comprando años después los derechos de la canción de 'The Chiffons').

También fundó la productora de películas HandMade Films, que produjo al grupo cómico Monty Python en la mítica 'La vida de Brian', una mirada crítica al dogmatismo extremo que aparece en la iglesia cristiana (y hasta se prestó a un cameo de unos 15 gloriosos segundos en los cuales el beatle callado no dice nada, para variar).

Luego fundó su propio sello discográfico, Dark Horse Records, donde terminaría por conocer a la mujer con la que luego se casaría, Olivia Trinidad Arias.

Tras sobrevivir a un atentado contra su vida en su propia casa, luego del asesinato de John Lennon, y luchar muchos años contra el cáncer que terminó por ser diagnosticado terminal, el 29/11/2001 se fue de gira, “Across the universe” (A través del universo)…