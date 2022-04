It´s time: Paul McCartney anuncia su salida de The Beatles

Tom Doyle en su libro 'Man On The Run. Paul McCartney in the 70's' (Hombre en fuga. Paul McCartney en los '70), cuenta de 2 reporteros de la revista Life que encuentran al beatle en su retiro escocés y consiguen hablar con él. En la conversación, el músico declara que "el asunto de The Beatles se ha terminado", y que el grupo "ha estallado" por culpas propias y ajenas.

Arrastrada por la fake news que circulaba en aquellos días de que McCartney había fallecido y que su muerte se mantenía en secreto, Life tituló su reportaje: "El caso del beatle desaparecido: Paul está aún entre nosotros". La sensacional exclusiva mundial quedó relegada a un párrafo que nadie leyó con la atención suficiente.

La separación de The Beatles (contada por John Lennon y George Martin)

Divididos

A comienzos de 1970, McCartney, George Harrison y Ringo Starr se reunieron brevemente para completar las grabaciones para el álbum Let It Be. Cada uno de los miembros de la banda estaba enfocado en proyectos individuales.

La crisis ya estaba expuesta desde la grabación del álbum doble The White Album en casa de George Harrison. Ringo Starr se sintió tan angustiado por la atmósfera tensa en las sesiones de grabación que decidió retirarse por varias semanas. Al regresar encontró su batería adornada con flores (un regalo de Harrison).

Cuando salió el album a la calle, la revista Rolling Stone describió al LP doble como "4 álbumes en solitario bajo un mismo techo".

En verdad, los 4 Beatles dejaron de trabajar juntos el 20/08/1969, cuando concluyeron la grabación del álbum 'Abbey Road'.

"Pero nunca dijimos: ¡se ha acabado, último disco, última canción, ultima toma!”, dijo Ringo Starr, para quien "siempre existía la posibilidad" de reunirse otra vez.

BEATLES FIRMANDO LA DISOLUCION DE LA BANDA

Enojo

No obstante, McCartney se mostró profundamente insatisfecho con el tratamiento que el productor Phil Spector dio a algunas canciones del álbum 'Let It Be', especialmente la canción 'The Long and Winding Road'.

McCartney la había compuesto como una balada al piano, y Spector le incorporó -tal como era su obsesiva tradición- orquestas y acompañamientos corales.

En este contexto, el 10/04/1970 los diarios británicos titularon en sus portadas que McCartney dejaba The Beatles, lo que se interpretó como el anuncio oficial de la separación del grupo.

El 14/04/1970, McCartney envió una carta al representante de negocios de Apple Records, Allen Klein, pidiendo que en esa versión de Phil Spector se quitara la parte del arpa, y "No lo vuelvas a hacer."

Estas peticiones fueron desatendidas por Klein, y la versión de Spector fue la definitiva en el álbum.

McCartney avanzó con su álbum en solitario: iría al mercado el 17/04/1970.

Apple informó que la fecha chocaría con la presentación del álbum 'Let It Be' y la película del mismo nombre.

Ringo Starr fue enviado a pedir a McCartney que retrasara su debut en solitario.

McCartney se negó, y le pidió a Starr que se fuese: "Yo tenía que hacer algo como eso para valerme por mí mismo porque simplemente me estaba hundiendo."

McCartney distribuyó una nota de prensa, a propósito de su debut solista, que incluía una serie de preguntas y respuestas. En ellas hablaba de su "ruptura" con The Beatles y descartaba volver a trabajar con el grupo.

Luego, a principios de 1971, McCartney demandó a sus compañeros por la disolución de la relación contractual de The Beatles y más tarde se designó un administrador jurídico.

El relacionista público de Apple, Derek Taylor, escribió la nota de prensa por la separación de The Beatles: "Llegó la primavera y Leeds juega con Chester mañana, y Ringo, John, George y Paul están vivos, bien y viviendo en paz. El mundo aún está girando, nosotros también y ustedes también. Cuando la rotación se detenga, será el tiempo para preocuparse. No antes."

Quién Separó A Los Beatles Según Paul McCartney

The end

El anuncio de McCartney publicado el 10/04 tuvo un efecto demoledor sobre el público y sus propios compañeros.

Este sentimiento perduraba 25 años después, cuando McCartney se reunió con George y Ringo para contar la historia del grupo en el proyecto documental 'Anthology'.

Bastaba escuchar a George Harrison: "Paul intentó aprovecharse un poco de la situación. Mientras los demás nos limitábamos a aceptar el hecho de que nos habíamos separado, él sacó partido: 'Oh, acabo de sacar mi álbum. Y por cierto, se me olvidaba, The Beatles se han separado".

John Lennon intervino públicamente para reclamar su protagonismo en la creación y disgregación del cuarteto: "Yo formé el grupo y yo lo disolví. Así de sencillo. Mi vida con The Beatles se había convertido en una trampa".

A Lennon le corresponde, sin ninguna duda, la autoría del mejor epitafio del grupo.

Fue maravilloso y se ha acabado. Así que, queridos amigos, solo nos queda seguir adelante. El sueño se ha acabado. Fue maravilloso y se ha acabado. Así que, queridos amigos, solo nos queda seguir adelante. El sueño se ha acabado.

