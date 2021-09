Pirámides y The Beatles, 50 años de la tomografía computarizada

Entonces ingresó a la compañía Electric and Musical Industries (EMI, luego EMI Records Ltd., luego EMI Group Limited, hoy día disuelta, una parte de Vivendi's Universal Music Group y otra de Sony / ATV). EMI produjo la discografía de The Beatles.

Si bien EMI ingresó en la discografía en 1931, un equipo de investigación de EMI dirigido por Sir Isaac Shoenberg desarrolló en 1934 el sistema electrónico Marconi-EMI para la transmisión de televisión, que reemplazó al sistema electromecánico de Baird. Y fue proveedor de equipos de radiodifusión para la BBC. En la Gran Guerra fabricó radares y equipos de microondas.

En EMI, desde 1949 él investigó sistemas de armas guiadas y radares. A la vez, él se interesó por las computadoras y, en 1958, ayudó a diseñar la primera computadora de transistores Made in England que se comercializó: EMIDEC 1100.

Pero EMI quería salir del competitivo mercado de las computadoras.

Le dieron una licencia a Godfrey Hounsfield para que planificara dónde se reciclaba.

Un día él se preguntó si se podían detectar áreas ocultas en las pirámides egipcias capturando rayos cósmicos que atravesaban vacíos invisibles: "mirar dentro de una caja sin abrirla". Es importante hacerse preguntas porque un día puede aparecer la respuesta.

Hounsfield conoció a un médico que se quejaba de la mala calidad de las radiografías del cerebro: sólo mostraban detalles de los huesos pero no los tejidos.

Hounsfield pensó en una vieja idea suya de encontrar estructuras ocultas sin abrir la caja.

En 1961, ocurrió un hecho clave en la historia de EMI: uno de sus ejecutivos, el productor George Martin, incorporó al sello Parlophone a un grupo llamado The Beatles, que representaba un tal Brian Epstein.

El invento

Godfrey Hounsfield dividió el cerebro en rebanadas consecutivas, como un pan lactal.

Luego emitió una serie de rayos X a través de cada capa, repitiendo esto para cada grado de un semicírculo.

La fuerza de cada rayo se capturaba en el lado opuesto del cerebro, con rayos más fuertes indicando que habían viajado a través de material menos denso.

Luego, Hounsfield creó un algoritmo para reconstruir una imagen del cerebro basada en todas estas capas.

Trabajando hacia atrás y usando una de las nuevas computadoras más rápidas de entonces, pudo calcular el valor de cada pequeña caja de cada capa cerebral. El resultado fue exitoso.

Pero EMI no estaba involucrada en el mercado médico y no tenía interés en participar. De todos modos le permitió a Hounsfield que trabajara en su producto, pero con escasa financiación.

Él armó con rezagos una máquina de escaneo que ubicó sobre una mesa de comedor. Y comenzó a realizar todo tipo de pruebas. Pero EMI o no entendió el potencial o no quería diversificar más.

Afortunadamente, su jefe, Bill Ingram, entendió la propuesta y razonó que el Departamento de Salud y Seguridad Social del Reino Unido podría comprar equipos para hospitales.

Ingram les vendió 4 escáneres al Gobierno antes de que fueran construidos.

Hounsfield organizó un equipo y corrieron para construir un escáner humano seguro y efectivo.

A la vez él instaló un escáner para pruebas en el Hospital Atkinson Morley, de Londres, que fue donde hace 50 años escanearon a su primer paciente, en un procedimiento muy básico respecto de hoy día:

30 minutos para el escaneo,

un viaje por Londres con las cintas magnéticas,

2.5 horas procesando los datos en una computadora central EMI y capturando la imagen con una cámara Polaroid,

otro viaje por Londres de regreso al hospital.

Perfecto: pudo verse el lóbulo frontal izquierdo con una masa quística del tamaño de una ciruela.

EMI, sin experiencia en el mercado médico, se hizo con el monopolio de una máquina de gran demanda. Y tuvo mucho éxito en la venta de los escáneres.

Pero en 5 años, empresas más grandes, con más experiencia y con más capacidad de investigación, como GE y Siemens, produjeron mejores escáneres y ganaron el mercado.

EMI se convirtió en un caso de estudio sobre por qué puede ser mejor asociarse con uno de los grandes en lugar de intentar hacerlo solo.

El reconocimiento

La innovación de Hounsfield transformó la medicina. Y no sólo la medicina: en 1970, los científicos colocaron detectores de rayos cósmicos en la cámara más baja de la Pirámide de Khafre. Llegaron a la conclusión de que no había ninguna cámara oculta dentro de la pirámide. El sueño inicial había sido cumplido.

En 1973, el estadounidense Robert Ledley desarrolló un escáner de cuerpo entero que podía obtener imágenes de otros órganos, vasos sanguíneos y, por supuesto, huesos.

Hoy los escáneres son más rápidos, brindan una mejor resolución y con menos exposición a la radiación. Incluso hay escáneres móviles. Sólo en USA se hacen 80 millones de escaneos al año. La tomografía computarizada ha ayudado a identificar tumores y determinar si se necesita cirugía. Es muy útil para una búsqueda rápida de lesiones internas después de accidentes en la sala de emergencias.