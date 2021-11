Glenn Youngkin se estrena en política y hace temblar a Biden

Youngkin se ha manifestado en contra del uso obligatorio del cubrebocas y de imponer la vacunación a niños o a ciertas profesiones. Para los republicanos, McAuliffe es “un izquierdista radical”, aliado del aborto y demasiado blando con la inmigración, según el diario El País.

Glenn Youngkin 1.jpg

Glenn Youngkin ya se había visto envuelto en polémicas cuando en julio de 2021 salió a la luz un video que grabaron en secreto, donde admitía que tendría una postura fuertemente anti-aborto pero que no podía decirlo en campaña. Youngkin le dice a Lauren Windsor, una periodista, que él es "incondicional y descaradamente pro-vida", y otra persona le pregunta si "atacará a los abortistas" si era elegido como gobernador. Glenn Youngkin le contestó:

Voy a ser realmente honesto con usted. La respuesta corta está en esta campaña, no puedo. Cuando sea gobernador y tenga mayoría en la Cámara, podremos empezar a atacar. Pero como tema de la campaña, lamentablemente, eso de hecho no ganará mis votos independientes que tengo que conseguir. Voy a ser realmente honesto con usted. La respuesta corta está en esta campaña, no puedo. Cuando sea gobernador y tenga mayoría en la Cámara, podremos empezar a atacar. Pero como tema de la campaña, lamentablemente, eso de hecho no ganará mis votos independientes que tengo que conseguir.

Su paso por Carlye

Glenn Youngkin pasó décadas en Carlyle, con sede en Washington, DC, ascendiendo hasta ser co-director ejecutivo en 2018 antes de irse en 2020 tras anunciar sus planes de competir contra McAuliffe, ex gobernador del estado de Virginia.

The Carlyle Group es una firma de inversión global y está especializada en cuatro áreas de negocio clave: corporate private equity, activos reales, estrategias globales de mercados y soluciones de inversión. Carlyle cuenta con representaciones en los distintos países de Latinoamérica, con mayor presencia en Brasil.

Youngkin ha utilizado su pasado empresarial para posicionarse como un creador de empleos, autodenominándose el "gobernador de empleos". Como parte de eso, aboga por una designación legal conocida como "derecho al trabajo", que permitiría a los empleados de empresas sindicalizadas optar por la distinción.

Sobre el papel, Glenn Youngkin y Kewsong Lee parecían una buena pareja, ambos conducían Carlye juntos, pero tras la salida de Youngkin para dedicarse a la política surgieron diferentes rumores sobre que esta relación no estaba tan aceitada como parecía.

Glenn Youngkin y Kewsong Lee .jpg Kewsong Lee y Glenn Youngkin.

El 4/11 Bloomberg anunció que Carlyle está en conversaciones para comprar la mitad de Resonetics en un acuerdo que valorará a la empresa de fabricación de dispositivos médicos en unos US$2.300 millones, incluida la deuda. Pero el acuerdo no está finalizado y las conversaciones aún podrían fracasar.

Los malos momentos

En una entrevista hecha por Insider, cuando el etrevistador le preguntó a Glenn Youngkin: “Durante su tiempo en Carlyle, la firma llegó a un acuerdo con una empresa brasileña de bienes raíces llamada Scopel, que terminó envuelta en juicios. ¿Qué recuerdas de ese trato?”

Él respondió:

Carlyle hizo miles y miles de acuerdos, y la gran mayoría de ellos salieron bien o muy bien. De vez en cuando, algunos no salen exactamente de acuerdo con el plan, y ahí es donde creo que Carlyle a veces hizo nuestro mejor trabajo. En esta circunstancia, hubo un trato que se hizo en Brasil. Tuvo algunas circunstancias desafiantes, levanté la mano y dije: "Déjame ir a ver si podemos hacer algún progreso aquí". Carlyle hizo miles y miles de acuerdos, y la gran mayoría de ellos salieron bien o muy bien. De vez en cuando, algunos no salen exactamente de acuerdo con el plan, y ahí es donde creo que Carlyle a veces hizo nuestro mejor trabajo. En esta circunstancia, hubo un trato que se hizo en Brasil. Tuvo algunas circunstancias desafiantes, levanté la mano y dije: "Déjame ir a ver si podemos hacer algún progreso aquí".

Admitió que pasó un tiempo volando de ida y vuelta a Brasil para ver si se podía arreglar, pero que “fue una circunstancia desafiante y no funcionó muy bien para todos, pero al menos mejoró con esfuerzo”. Veremos como se desempeña en su cargo como gobernador de Virginia.