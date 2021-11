"Es la educación, estúpido": Golpe a Joe Biden en Virginia

Con casi todos los recintos informando, el republicano Glenn Youngkin superó al demócrata Terry McAuliffe, 50,7% a 48,6%, según The Associated Press. Los resultados resultan un colapso impresionante de McAuliffe, quien había liderado las encuestas durante todo el verano (boreal). En los comicios 2020, el presidente Joe Biden ganó en Virginia por 10 puntos porcentuales al ex presidente Donald Trump, motivo por el cual este resultado es un golpe enorme a la Casa Blanca.