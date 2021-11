Farrokh Bulsara, Freddie Mercury y el templo de Zoroastro

buenos pensamientos,

buenas palabras y

buenas acciones.

Ahura Mazda, el Sabio Señor, creó el mundo sobre la base de la verdad. El buen espíritu (Spenta Mainyu) y el espíritu maligno (Angra Mainyu) son gemelos, a través de cuya cooperación existe el mundo.

Para que el bien triunfe sobre el mal, el hombre tiene que tomar una decisión: es el único ser vivo al que se le ha dado la oportunidad de liderar y cambiar.

El hombre puede perdonar u odiar. Depende, pues, de todos elegir lo que es bueno y así apoyar la lucha de Ahura Mazda contra el mal.

Había unos 300 miembros de la comunidad parsi en Zanzíbar. Hoy quedan muchos menos, y el templo fue abandonado.

Infancia

Bulsara padre trabajaba para el gobierno británico, que controlaba la isla. Hombre modesto y de costumbres sobrias y sencilla manera de vivir.

Freddie, dejó Zanzíbar y se mudó a India; asistió a un internado en Bombay (hoy, Mumbai). Freddie comenzó a tomar lecciones de piano y descubrió que tenía un talento que desconocía.

También creó su primera banda: The Hectics.

El nombre artístico, Freddie, surgió en la escuela.

La familia de Freddie regresó a Zanzíbar en 1963, pero en 1964, durante la Revolución de Zanzíbar, escapó al Reino Unido, donde Freddie asistió a la Escuela de Arte hasta su graduación.

Trabajó brevemente en el aeropuerto de Heathrow en la zona de embalajes y maletas.

De Smile a Queen

Freddie descubrió una banda llamada Smile, y decidió sumarse.

Brian May y Roger Taylor tocaban en la banda.

Uno de los miembros de Smile lo recuerda diciendo:

No voy a ser una estrella del pop. ¡Voy a ser una leyenda! No voy a ser una estrella del pop. ¡Voy a ser una leyenda!

Cuando el cantante de Smile dejó la banda, Freddie se ofreció a la banda como cantante y la rebautizó Queen.

Controversia segura porque el nombre estaba asociada a la todavía muy marginal comunidad LGBTQ.

Era 1970, y la banda estaba a punto de cambiar la historia de la música rock.

Freddie Mercury tenía un registro de voz excepcional que podía abarcar 4 octavas.

Un tenor de rock lírico con más de tres octavas de rango, Mercury podía cantar en su registro superior con su vibrato rápido característico, o usar un falsete puro controlado con fraseo legato suave .

Los dientes de Freddie Mercury eran su rasgo facial más característico. Él había nacido con 4 incisivos adicionales, y consideró que ese espacio extra en la boca era el motivo de su amplio rango vocal.

Fue la razón por la que él nunca quiso arreglarse los dientes. Creía que eran el secreto de su voz. Aquella malformación se convirtió en su fortaleza.

Freddie Mercury - Living On My Own (Official Video Remastered)

Diferentes

Queen comenzó a atraer nuevos seguidores. Freddie tenía una presencia electrizante en el escenario.

La música que hacía Queen era diferente a la del resto de bandas que eran populares en ese momento.

El cantante quiso reafirmar su nueva identidad. Ya todos lo llamaban Freddie. Le sumó Mercury, dios romano que actuó como mensajero de los dioses.

Cada miembro provenía de un entorno muy diferente.

Brian May tenía doctor en Física y Astronomía.

John Deacon era ingeniero electrónico.

Roger Taylor estudiaba Odontología y Biología.

Freddie tenía una licenciatura en Artes Gráficas y Diseño.

La música es capaz de tejer esas redes.

En 1973, Queen lanzó su primer álbum, 'Queen', pero las ventas no cumplieron con las expectativas.

Hubo un nuevo álbum, 'Queen II', y su música apareció en el programa de televisión británico 'Top of the Pops', y eso estimuló las ventas.

La banda comenzó a ganar popularidad y firmaron como 'teloneros' de la banda inglesa 'Mott the Hoople' para su gira por Estados Unidos.

Pero a Brian May le diagnosticaron hepatitis durante la gira, y no pudieron terminarla.

Por poco se salvó May de que le amputaran un brazo.

Killer Queen

En 1974 llegó el álbum N°3, 'Sheer Heart Attack' (Ataque directo al corazón), el éxito que Queen había estado esperando.

La canción 'Killer Queen' llegó a N° 2 en el Reino Unido y logró entrar en las listas de Estados Unidos, N° 12.

Eligieron manager a John Reid, quien también era el gerente de Elton John.

Su siguiente álbum, 'A Night at the Opera' (Una noche en la Ópera), estaba listo.

'Rapsodia Bohemia' duraba más de 6 minutos. Las canciones debían tener menos de 3 minutos para difundirlas en la radio.

Queen – Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered)

Queen quería enviar un mensaje: no estaría encasillado en un género.

Según los informes, John Reid compartió el trabajo con Elton John, quien tampoco pensó que sería un éxito.

Freddie Mercury estaba convencido de que la canción era perfecta tal como estaba y se negó a cortarla.

'Bohemian Rhapsody' alcanzó el N°1 en el Reino Unido.

'A Night at the Opera' fue un éxito. La canción 'We Are the Champions' se convirtió en un himno, seguida de 'We Will Rock You', y llegaron al Top 10 en el Reino Unido y en USA.

La mujer a su lado

Freddie Mercury era bisexual. Tenía una mujer a su lado, Mary Austin, vivieron juntos con confianza y respeto.

Freddie le pidió a Mary Austin que se casaran y ella aceptó pero nunca lo hicieron. Fueron mejores amigos a medida que Freddie consolidaba su preferencia por la comunidad gay.

Luego abundaron los excesos. Al líder de Queen le precedía su reputación como organizador de eventos llenos de lujo y ostentación. Cada 5 de septiembre, día de su cumpleaños, promovía una fiesta loca de 5 días.

Según el periodista musical David Wigg en el documental 'A Kind of Magic' (2006), el lema de Mercury era "La vida vale la pena vivirla", por lo que gastaba una fortuna en sus invitados, muchos de ellos de la comunidad LGBTQ+.

Circulaban drogas y mezclaban. Nadie pudo probar lo de los enanos con bandejas de cocaína en la cabeza pero sí la historia de lucha en el barro.

Freddie admitió que ella fue la inspiración para la canción 'Love of My Life' y, de hecho, en su testamento final la hizo su heredera universal.

Queen - Love Of My Life (Official Video)

La otra relación importante fue con Jim Hutton, desde 1984. Aun así, nada fue explícito hasta que Hutton publicó su autobiografía, 'Mercury and Me'.

Aunque no estaban casados, ellos usaban anillos de boda como símbolo del vínculo especial que tenían.

Pero, según numerosas crónicas de giras de Queen, hubo otras personas también. Muchas.

'A Night at the Opera' fue un éxito comercial. Muy caro pero una inversión positiva.

En 1981, Queen aceptó una gira por Sudamérica. El concierto en Ciudad de Buenos Aires reunió a más de 100.000 personas, su actuación más grande hasta entonces.

Brasil fue otro éxito. Queen parecía imbatible.

Michael Jackson

Freddie era un admirador del 'Rey del Pop', Michael Jackson, y estaba entusiasmado con la oportunidad de grabar una canción con él.

Su comunicación comenzó bien, pero luego Michael actuó de manera extraña y nunca estuvo disponible para terminar de grabar juntos.

Jackson llegó a ingresar una llama al estudio de grabación.

Si bien Freddie Mercury tenía 10 gatos en casa, no los llevaba al estudio.

Su gato favorito se llamaba Dalila. Recordar la canción 'Delilah', del álbum 'Innuendo'.

A pesar de que la banda disfrutó de un gran éxito mundial, a veces pasó por momentos difíciles.

Cuando la banda no logró igualar los máximos anteriores, sus integrantes decidieron tomar un descanso.

Cada uno trabajó en sus propios proyectos. En el regreso grabaron 'I Want to Break Free' y 'Radio Gaga'.

Queen - Radio Ga Ga (Official Video)

Las canciones regresaron a Queen a la cima, el sencillo 'I Want to Break Free' se convirtió en un gran éxito pero el video no fue bien recibido en USA.

Los hombres vestidos de drag era un escándalo para la época en Yankilandia y el videoclip fue prohibido.

El concierto más icónico

Uno de los conciertos más emblemáticos de Freddie Mercury fue también uno de los últimos: Live Aid, de 1985 en el estadio de Wembley.

Se suponía que debían actuar 18 minutos, pero terminaron tocando durante 1 hora.

Acostumbrado a jugar en grandes estadios, Queen se sintió como en casa en Wembley, y la actuación fue una obra maestra absoluta.

Freddie Mercury ya sabía que tenía una enfermedad terminal.

Su compañero, Jim Hutton, era VIH positivo.

El cantante quería mantenerlo en secreto, pero lo compartió con los otros miembros de la banda.

Su deseo era seguir creando música hasta el final. Con el paso del tiempo, se volvió cada vez más débil y finalmente no pudo actuar en vivo.

Mary Austin dijo: "En esos momentos realmente sentí tanto amor por él. Fueron los momentos que recordaba cada vez que miraba su cama. Me sentaba todos los días junto a la cama durante seis horas, estuviera él despierto o no. De repente se despertaba, sonreía y decía: 'Oh, eres tú, viejo fiel'".

Continuó escribiendo nuevas canciones hasta su último aliento. La idea de dejar canciones sin terminar y sin escribir lo asustaba.

Queen Full Concert Live Aid 1985 FullHD

La muerte avisa

Freddie se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo, por lo que hizo un anuncio público sobre su condición.

El 23 de noviembre de 1991 difundió este comunicado:

Deseo confirmar que he sido VIH positivo y tengo SIDA. Me pareció correcto mantener esta información en privado hasta la fecha para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y fans que el mundo sepa la verdad, y espero que todos se unan a mis médicos ya todos los que están en todo el mundo en la lucha contra esta terrible enfermedad.

Enmudeció al día siguiente.

El 24 de noviembre de 1991 Freddie Mercury abandonó su conquista y su lucha. Murió de neumonía bronquial a consecuencia del SIDA.

Es increíble, pero cuando uno lo rememora, él permanece en pie. Jamás se ha bajado del trono que supo conseguir.