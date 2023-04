Esclavos de sus hormonas: Sexo, mentiras y acosos de Presidentes

Thomas Jefferson (1743-1826) no solo escribió el texto de la Declaración de independencia, sino también románticas cartas de amor que tenían como destinataria a Maria Cosway (1760-1838), una mujer casada. Los unió una larga relación epistolar y un vínculo que, al parecer, no pasó de platónico… La relación que no tenía nada de platónica era la que mantuvo el Presidente y su esclava Sally Hemings (1773-1835) quien, a su vez, era medio hermana de Martha Wayles Skelton (1748-1782), la esposa de Jefferson (es decir, era la hija del padre de Martha con una esclava).