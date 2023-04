Lula da Silva en China: ¿Fin del dólar en el BRICS?

“Es un hecho extraordinario en un mundo todavía dominado por los hombres. Es una herramienta de reducción de la desigualdad entre países ricos y países emergentes", así apadrinó Lula da Silva a Rousseff en su nuevo rol como jefa del BRICS.

Contra el dólar

Lula busca afianzar las cooperación económica y atraer nuevas inversiones a través de la firma de más de 20 acuerdos en área comercial, tecnología, desarrollo, transición energética para mantener la calidad de principal socio comercial de Brasil desde 2009.

“Liberar a las economías emergentes del sometimiento a las instituciones financieras tradicionales”, disparó Lula

"Me pregunto todas las noches: ¿por qué todos los países están obligados a usar el dólar para comerciar? ¿Por qué no podemos usar nuestras propias monedas? ¿Por qué no nos comprometemos a innovar?".

image.png Importante papel del BRICS en la economía mundial.

Entre los proyectos, se prevé la operación directa entre el real y el yuan, sin el dólar como referente de cambio en las transacciones, y la construcción CBERS-6, el sexto de una serie de satélites construidos que permite un monitoreo más profundo de la Amazonía y del ecosistema brasileño.

La idea es establecer lazo comerciales con el uso del yuan chino o las monedas locales en los acuerdos comerciales y romper con la hegemonía del dólar.

“Recaudaremos fondos -dijo Rousseff- de una amplia gama de mercados mundiales, en varias monedas, incluidos el yuan, el dólar y el euro. También intentaremos financiar proyectos con monedas locales, favoreciendo los mercados domésticos y reduciendo la exposición a las fluctuaciones en los mercados de divisas".

Tal como contó Urgente24, el presidente de Brasil hace tiempo que expresó su apoyo a la posibilidad de una moneda común para los BRICS con el tiempo, ya que su país comienza los trabajos preparatorios de un proyecto similar con la vecina Argentina, a la vez que ya decidió deshacerse del dólar y realizar su comercio en su respectiva moneda.

Según analistas internacionales, la reunión entre China y Brasil, “inyectará estabilidad y energía positiva al mundo turbulento y cambiante”.

Es que el papel del BRICS continúe siendo fundamental en la economía mundial. Los expertos y los datos aseguran que contribuye a sostener la cooperación multilateral en el entorno internacional.

En 2021, el PBI combinado de los países BRICS alcanzó los 24,5 billones de dólares, lo que representa alrededor del 23 % de la economía mundial total. Según el FMI, los BRICS contribuyeron con más del 50 por ciento al crecimiento económico mundial, de acuerdo al Global Times.

