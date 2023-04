Avanza proyecto de BRICS para reemplazo del dólar

Financial Times, vocero de la economía anglosajona, se escandaliza por la posibilidad de que BRICS (Brasil Rusia India China Sudáfrica), acuerden una unidad de cuenta (no es una moneda fiduciaria) diferente al dólar estadounidense, algo que también esperan otras economías. La hegemonía de Occidente en general, y de USA en particular, estaría en crisis, de prosperar la iniciativa. Es un tema clave para la Argentina por varios motivos pero en particular porque