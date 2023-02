Encuentro en Uruguay por la moneda común y la integración

Martes 14 y miércoles 15 de intensa acción en Montevideo, Uruguay, pero no sólo por el acuerdo judicial entre el ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, y la fiscal interviniente, Gabriela Fossati. Detrás las noticias, en el 'Quincho de Varela', el ex presidente José Mujica fue anfitrión de delegados presidenciales para abordar una reforma de la integración regional.