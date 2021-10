Emilio Pérsico, el del Evita, sigue siendo el de Quebracho

En definitiva, el Movimiento Evita es una organización con una red de cooperativas detrás para 'comer' del Presupuesto estatal, ya sea nacional o provincial o municipal. Y lo ratificó días atrás Navarro, cuando solicitó el 30% de la obra pública para las cooperativas de la construcción. Muchísimo dinero.

De inmediato reaccionó Gerardo Martínez, secretario general del gremio de los albañiles (Uocra) y dijo era mejor que ellos se hiciesen cargo de la capacitación de los interesados y le conseguirían empleo en las empresas a cargo de la obra pública, quitando al Movimiento Evita del medio.

Pero Pérsico no se rindió y entonces usó la tribuna en el estadio del hoy un club K, Nueva Chicago, durante un acto sin protocolos sanitarios, descontrol similar a la mayoría de los eventos deportivos autorizados por motivos preelectorales en un fútbol argentino de organización horripilante.

https://twitter.com/NAagencia/status/1446438677274669056 La Justicia porteña allanó y clausuró el estadio de #NuevaChicago, luego de que el #presidente @alferdez participara de un acto convocado por los movimientos socialeshttps://t.co/mRocN5SmUN — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 8, 2021

Lo de Pérsico fue más interesante que lo de Alberto Fernández, quien ya no existe como líder político ni siquiera en el Frente de Todos.

Quebracho

Pérsico y los dirigentes del Movimiento Evita no son organización sin fines de lucro. Ni siquiera son organizaciones no gubernamentales. Tienen objetivos precisos y no hay una auditoría contable pública de la organización que recibe recursos del Estado. En definitiva, es una red de cooperativas paraestatales.

En ese contexto, su operación política: aliados de Felipe Solá, luego de Néstor Kirchner. En 2007 Emilio Pérsico fue nombrado secretario de Organizaciones Territoriales del PJ. Es decir que Néstor Kirchner se lo quitó a Felipe Solá, tal como sucedió con Florencio Randazzo y Martín Lousteau, todos cercanos a Alberto Fernández. Más tarde, el distanciamiento de Cristina Fernández de Kirchner, respaldo a Florencio Randazzo y amistad con Alberto Fernández, alianza con Carolina Stanley en días de Mauricio Macri, y también con María Eugenia Vidal, ingreso al Frente de Todos por Alberto Fernández... ¿y ahora qué hacemos?

Emilio Pérsico es un político profesional, muy hábil: se reconvirtió cuando entendió que Quebracho había llegado al límite, y logró desde el Movimiento Evita ser funcionario provincial y luego nacional, lo que permitió ampliar la financiación recibida por el Evita. Y su influencia. De hecho, Daniel Arroyo fue eyectado del Ministerio de Desarrollo Social porque ya era el cadete de Pérsico. Casi como lo fue Carolina Stanley aunque ella podía decir que era para congraciarse con el papa Francisco, porque en la indulgencia de Jorge Mario Bergoglio también hay parte de esta historia.

De todos modos, no puede borrarse aquel origen en Quebracho y su idea de qué es el poder popular:

La organización popular determina la posibilidad para los participantes de apropiarse de las decisiones de políticas públicas y de la asignación de recursos. (...) Cuando una persona en una cooperativa construye 50 casas, ¿cómo se le puede decir que ya no tiene su empleo? En cambio cuando las casas son construidas por empresas privadas, simplemente se presenta en otra licitación estatal. Esto último no produce una relación de poder en la que el pueblo participa activamente. A esto le llamamos política social, como la llamó Evita: "la fuerza popular organizada", "el poder popular".

Javier Milei, economista de moda que logra una instalación política que envidian otros economistas, diría que Emilio Pérsico es otro integrante más de la casta.

https://twitter.com/wadodecorrido/status/1446254074085707778 La victoria que más nos importa es la de construir un presente y un futuro mejor. Vamos a militar con más fuerza para darle a los argentinos más trabajo y mejores salarios. Acompañé a @alferdez, Máximo Kirchner, Emilio Pérsico y @chino_navarrook en el Plenario de la militancia. pic.twitter.com/Wfwyhfj21v — Wado de Pedro (@wadodecorrido) October 7, 2021

El futuro

El problema hoy de Emilio Pérsico es el futuro del Movimiento Evita porque en lo que viene no sólo desciende Alberto Fernández, también la influencia del Evita en un escenario donde hay una coincidencia social en el hartazgo que provocan las organizaciones 'piquetaras' y sus abusos.

La asistencia social debe ser personalizada, debe resultar condicionada a alguna contraprestación y el objetivo es la inclusión laboral de los beneficiarios de la asistencia: esos conceptos ya están muy instalados, y en ese contexto ¿dónde queda el Movimiento Evita, que vive de afirmar que representa a miles de desempleados, sin la relación es entre el Estado y los reclamantes sin intermediarios?

Luego, la convicción social de que los planes sociales han acumulado un volumen y diversidad fuera de control. Insólito. Insostenible. Improductivo para la sociedad que financia el sistema. Hoy día el mensaje es más o menos así: "Yo tengo el control de la calle, y seguí aportando o vamos a los saqueos". Y esa no puede ser la opción. Lo sabe toda la sociedad, aún los propios desamparados. Ahí está jodido el Evita en esta coyuntura política adversa para el Frente de Todos y de irremediable giro a la derecha de la sociedad argentina, en cualquier circunstancia porque ubica al Evita en la frontera del Frente de Izquierda.

https://twitter.com/MovimientoEvita/status/1446254600839905285 Cierre del plenario de la militancia #PorLaUnidadYLaVictoria. Gracias a todxs lxs compañerxs que participaron del encuentro y en especial al compañero presidente Alberto Fernandez.



Vamos a construir la victoria del @FrenteDeTodos pic.twitter.com/YhOQEby3lm — Movimiento Evita (@MovimientoEvita) October 7, 2021

La arenga

En una Argentina tal como la que quiere la mayoría, no hay espacio para este Movimiento Evita, y comienzan las preguntas acerca de por qué se le concedió tanto o por qué hay que continuar con este sistema que no resuelve nada. El exceso atormenta.

En este contexto fue que el jueves 07/10, Emilio Pérsico presentó su petitorio al PJ, al FdT y a la sociedad argentina, que resultó más bien un reclamo de que nada cambie, de que el Movimiento Evita siga recibiendo dinero del Presupuesto Nacional.

Pero, al fin de cuentas Quebracho es el origen, y Pérsico exhibió su verdadero riesgo:

insistió con su idea del 'poder popular',

rechazó la alternancia como demostración de la democracia;

dijo que quiere construir otra democracia -extraña fascinación hay en esos sectores con el modelo del Partido Comunista Chino -, y

-, y se mostró clasista : el poder a los pobres para así producir los nuevos ricos.

Con Pérsico a la cabeza, el Frente de Todos acaba de despedirse de la clase media y también de los jóvenes urbanos, que no quieren esa vida.

Ahora corresponde a la clase media administrar, contener e incluir al resto para intentar recuperar la Argentina que, obviamente, no puede ser esta Argentina 2021.

Aquí los conceptos principales de Emilio Pérsico:

Necesitamos que Alberto siga 8 años y si no que le entregue la cinta a otro compañero para seguir una escalera ascendente, la que me prometió Néstor (Kirchner) que ibamos a hacer. Necesitamos que Alberto siga 8 años y si no que le entregue la cinta a otro compañero para seguir una escalera ascendente, la que me prometió Néstor (Kirchner) que ibamos a hacer.

Creo que esta democracia de la alternancia no camina, quiero construir una democracia donde el movimiento popular gobierne 20 años la Argentina. Creo que esta democracia de la alternancia no camina, quiero construir una democracia donde el movimiento popular gobierne 20 años la Argentina.

Cristina dijo una vez una frase que a mi me enamoró mucho, que es que tenemos que tener un gobierno que se parezca a nuestro pueblo. Saben de que color es la tez de nuestro pueblo, del color del río Paraná, tenemos que llenar la política de pobres para construir el bien común. Cristina dijo una vez una frase que a mi me enamoró mucho, que es que tenemos que tener un gobierno que se parezca a nuestro pueblo. Saben de que color es la tez de nuestro pueblo, del color del río Paraná, tenemos que llenar la política de pobres para construir el bien común.

Hay que empezar a hacer cosas diferentes, que el crecimiento desde arriba es muy bueno para exportar más para producir más pero si no se produce el crecimiento desde abajo no se calienta toda la sociedad. Hay que empezar a hacer cosas diferentes, que el crecimiento desde arriba es muy bueno para exportar más para producir más pero si no se produce el crecimiento desde abajo no se calienta toda la sociedad.

Estamos cansados de vivir de las migajas que se caen desde arriba del banquete, necesitamos construir crecimiento desde abajo, desde la periferia al centro. Estamos cansados de vivir de las migajas que se caen desde arriba del banquete, necesitamos construir crecimiento desde abajo, desde la periferia al centro.

El Evita se llama Evita porque le tiene que dar poder a los pobres, a los humildes de esta Patria. El Evita se llama Evita porque le tiene que dar poder a los pobres, a los humildes de esta Patria.

Hay una democracia liberal y bastante representativa. Nosotros somos una democracia expresiva, nos dicen, porque expresamos sectores. Y la verdad es que quiero construir una democracia diferente. Hay una democracia liberal y bastante representativa. Nosotros somos una democracia expresiva, nos dicen, porque expresamos sectores. Y la verdad es que quiero construir una democracia diferente.