Disputa piquetera: Movimiento Evita S.A. vs. Polo Obrero SRL

El tema es muy interesante porque la designación de Zabaleta, hasta entonces alcalde del bonaerense municipio de Hurlingham, no fue para correr al Evita de la gestión de 'la caja' social sino, en todo caso, para ordenar la distribución.

Ese acontecimiento fue un momento clave en la relación entre La Cámpora y Alberto Fernández, que pasó desapercibido para muchos. Máximo Kirchner intentó que esos recursos pasaran de Arroyo y el Movimiento Evita -lejano a los K- a Andrés Larroque u otro integrante de La Cámpora pero Alberto Fernández resistió la embestida y designó a Zabaleta, quien a su vez le dejó Hurlingham a un integrante de La Cámpora.

Ese acuerdo es un ejemplo de cómo puede terminar la negociación entre Alberto Fernández y La Cámpora. Mientras tanto, el Polo Obrero está en las calles no para respaldar a CFK sino para bloquear al Evita que necesita ocupar la escena para devolverle algunos favores a Fernández y Zabaleta.

El ex gobernador, ex senador nacional, ex diputado nacional, ex intendente y ex Presidente interino, Eduardo Alberto Duhalde, advirtió el peligro de que la interna gubernamental termine en enfrentamientos en las calles. Bueno, éste es el riesgo de lo que está ocurriendo en las calles de la Ciudad Autónoma: que se crucen ambas organizaciones prebendarias, que hacen de la asistencia social una industria muy rentable.