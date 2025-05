El asentamiento europeo que inició la historia de Argentina... y terminó en llamas

En 1529, mientras Gaboto se alejaba río arriba en busca de más "tierras ricas", el fuerte fue atacado e incendiado por indígenas. Según las crónicas, fue una respuesta a los abusos, la desconfianza y la violencia que venían acumulándose. Así, el primer asentamiento español en lo que hoy es Argentina duró apenas dos años y terminó consumido por el fuego.

Crónicas del fuerte: conflictos y un final anunciado

La zona donde se había levantado el fuerte Sancti Spiritus estaba densamente habitada, con grupos como los timbúes, caracaraes, chanáes, guaraníes, querandíes, agaces y chana-timbúes, entre otros. Cada comunidad tenía su idioma, sus costumbres, su organización propia.

Los europeos, como era de esperarse, no entendían mucho y veían todo con mirada ajena, cuando no directamente hostil. Por ejemplo, Luis Ramírez, uno de los jóvenes cronistas que llegó con Gaboto, escribió que en estas tierras había "pueblos de grandísima multitud" y que las mujeres eran "muy dispuestas y más blancas que en otras partes".

Otro testigo, Roger Barlow, describió a los indígenas como "crueles, salvajes, comedores de carne humana, desnudos y sin ley", pero también admitió que se movían con una lógica distinta: los enfrentamientos, las alianzas y hasta las venganzas tenían sentido dentro de su propio mundo. Es decir, no eran salvajes sin rumbo, sino pueblos con códigos que los europeos no supieron (o no quisieron) entender.

image.png Las crónicas muestran una relación conflictiva entre españoles y pueblos originarios. El fuerte cayó por las tensiones acumuladas y, años después, el sitio fue reocupado.

Los relatos sobre el ataque final al fuerte sugieren que los indígenas se hartaron del maltrato, la violencia y los incumplimientos de promesas. Un detalle no menor: algunos grupos aliados de los españoles se pasaron del otro lado, cansados de que no se respetaran los pactos. El incendio del fuerte fue una forma clara de decir "hasta acá".

Pero la historia no termina ahí. Años después, arqueólogos encontraron restos de viviendas indígenas sobre las ruinas del fuerte, lo que sugiere que el lugar fue recuperado y vuelto a habitar. También hallaron entierros, cerámicas, huesos de animales, cuentas de collar y hasta objetos de tradiciones europeas e indígenas. Todo eso habla de un espacio donde las culturas se cruzaron, chocaron y, en algunos casos, se influenciaron mutuamente.

