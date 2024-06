Día Mundial de la Bicicleta: ¿Cómo evolucionó en el tiempo y qué beneficios trae?

image.png Algunos países europeos, como Alemania, Países Bajos o España, son los que presentan mayor cantidad de usuarios de bicicletas. En algunas ciudades, la infraestructura está diseñada en consideración a los ciclistas.

Por otro lado, China e India también destacan por emplear masivamente la bicicleta como medio de transporte. En China, por ejemplo, las bicicletas son una parte integral de la vida cotidiana, y en ciudades como Beijing, es común ver grandes cantidades de ciclistas en las calles. En India, la bicicleta es esencial para la movilidad diaria de millones de personas, especialmente en áreas rurales.

La bicicleta: fuente de salud física y emocional

Los beneficios de andar en bicicleta son muchísimos, desde ayudarnos a reducir el riesgo de infartos en más de un 50% y mejorar nuestra salud cardiovascular hasta ser un excelente ejercicio para bajar de peso y fortalecer huesos y músculos. De hecho, montar en bicicleta regularmente puede quemar hasta 300 calorías en media hora y fortalecer la parte inferior y la superior del cuerpo.

Por otra parte, también contribuye a disminuir la ansiedad y la depresión, mejorando nuestro estado de ánimo y la sensación de bienestar general. Asimismo, según la Escuela de Salud Pública de Harvard, en Boston, hacer bicicleta tan solo 5 minutos al día puede ayudar a las mujeres que entran en la madurez a reducir el aumento de peso.

image.png Andar en bicicleta trae diversos beneficios para nuestra salud tanto física como mental. Entre otros, reduce el riesgo de infartos, fortalece huesos y músculos y mejora el estado de ánimo.

Además de los beneficios para la salud, la bicicleta es una alternativa económica y ecológica, ya que no gastamos dinero en combustible o en transporte público, y su mantenimiento es mucho más asequible comparado con otros vehículos de motor, como los autos. Ayuda a evitar los problemas de tráfico en las ciudades y es un medio de transporte que no contamina, no produce ruido y reduce los niveles de partículas que favorecen la contaminación del aire. Además, en una época en la que tanto el precio de la nafta como las preocupaciones ambientales siguen subiendo, la bicicleta se presenta como una solución viable y necesaria.

Boom del uso

ATM Seguros, compañía N° 1 en seguros para motos y en crecimiento en el segmento movilidad sustentable, difundió un estudio de la Dirección de Investigación Accidentológica de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sobre la modificación de los hábitos de movilidad urbana a partir de la pandemia. Hay un crecimiento del uso de medios sustentables, con la bicicleta a la cabeza, con un parque de 8 millones de unidades -se vende 1,4 millón de rodados por año.

Según el Gobierno porteño, la mayoría de los usuarios tiene entre 25 y 44 años, con mayoría hombres. Beneficios:

Fortalece la salud cardiovascular: andar en bicicleta ayuda a fortalecer el corazón, mejora la circulación sanguínea y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión arterial, el colesterol alto y los accidentes cerebrovasculares.

Ayuda a controlar peso y quemar calorías.

Puede contribuir a la pérdida de peso y a mantenerlo a largo plazo.

Fortalece los músculos.

Mejora resistencia, capacidad pulmonar y reduce el estrés.

Recomendaciones:

Siempre usar casco: no hacerlo triplica las posibilidades de morir de lesiones en la cabeza respecto de quienes sí lo usan. Según la OMS su utilización disminuye un 85% los riesgos de las lesiones en la cabeza y un 88% las lesiones cerebrales.

La bici debe tener sistema de rodamiento, dirección, frenos y luces (blanca hacia adelante y roja hacia atrás), señalización reflectiva en pedales y ruedas, espejos retrovisores en ambos lados, un timbre o bocina, guardabarros sobre ambas ruedas.

Al viajar con niños, deben hacerlo en sillas preparadas y homologadas para tal fin.

No circular bajo los efectos del alcohol y/o drogas, o con exceso de cansancio.

Mantener distancia con los vehículos para tener tiempo de reacción.

Estacionar la bici siempre en zonas iluminadas.

Poner la cadena y el candado. Los robos suelen ser ocasionales.

Asegurar tu bicicleta. No es obligatorio pero sí es recomendable.

